УБИТ? Боевски е жив и е в Португалия

Гълъбин Боевски е жив, потвърдиха близки на щангиста за „България Днес“.

През последните няколко месеца вървят упорити слухове около щангиста. Според тях олимпийският шампион по вдигане на тежести е бил убит в Испания. Подобна информация се появи и в някои медии преди дни. Това за радост се оказа, че не е вярно.

Спортистът от Кнежа вече повече от година е на свобода. Той излезе от затвора през лятото на миналата година, след като излежа част от втората присъда за трафик на кокаин.

През април 2022-ра Боевски беше осъден на шест години и половина. Причината беше трафик на 1000 килограма кокаин заедно с още трима съучастници. Те бяха арестувани през октомври 2020-а. Боевски има основна роля в опита за вкарване на един тон от дрогата в Португалия. Той е контактувал с агент под прикритие и е уреждал логистиката на наркотика.

Българинът получи втората по големина присъда от четиримата признати за виновни. По време на процеса Боевски докрай е пледирал невинен. Неговото оправдание за попадането в схемата е, че просто е бил преводач. Куп доказателства и свидетели оборват показанията на щангиста. При излежаване на точно половината присъда, тежкоатлетът се възползва от вратичка в португалското законодателство. С помощта на топадвоката Карла Силва Куня Боевски пуска молба за предсрочно освобождаване. Заради добро поведение, осъзнаване на престъплението и преминаване на курсове зад решетките съдията по делото е дал зелена светлина за пускането на Боевски.

Спортистът продължава да живее в Португалия със съпругата си Красимира и най-малкото им дете Мойра.