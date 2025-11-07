Валери Григоров с нова след Мария Бакалова (СНИМКИ)

Може да са само приятели, не ми споделя личния си живот, казва великата му майка Мария Гроздева

Светската въртележка отново се завъртя около името на каскадьора Валери Григоров! До неотдавна той беше гадже с Мария Бакалова, но в крайна сметка двамата се разделиха. Оттогава какво прави Валери не беше много ясно.

Папараците на "България Днес" щракнаха един от най-ефектните участници в "Игри на волята" заедно с актрисата Йоанна Начева, позната ни най-вече от сериала "Ол инклузив".

Актрисата похапва сладко Снимка: "България Днес"

Двамата бяха спортно облечени и похапваха сладко-сладко сандвичи, пиха газирана вода и се наслаждаваха на есенното слънце. От известно време Валери е сменил прическата си и вече е пуснал на свобода буйните си къдрици, а красавицата до него бе с прибрана коса.

На няколко пъти в разговора Начева ставаше от стола си и показваше на телефона си нещо любопитно на Валери, на което той с усмивка добавяше отговор. По жестовете и на двамата личи, че се чувстват твърде комфортно в компанията един на друг и най-вероятно се познават отдавна.

Двамата вглъбено разговарят Снимка: "България Днес"

"Синът ми и Йоанна може да са само приятели, вие говорихте ли с него? На мен той не ми споделя личния си живот, той си е само негов." Това сподели пред вестника великата майка на Валери - шампионката ни по стрелба Мария Гроздева.

Самата тя отдавна познава Йонна Начева, тъй като през 2021 година двете заедно се снимат в реклама за хотел и видимо дори се харесват.

Красивата Йоанна Начева е позната на зрителите от сериала "Ол инклузив" на Нова тв, където играе ролята на дъщеря на героя на Ненчо Балабанов. Той пък е много вдъхновен от таланта й, докато двамата работят заедно.

Иначе Йоанна се занимава с професионално изучаване и практикуване на йога. Тя е и танцьор, тъй като преди време е тренирала художествена гимнастика и балет. Завършва езикова гимназия, а след това и "Кино и телевизия" в НБУ. В семейството й няма актьори и хора на изкуството. Известно е само, че тя е имала много силна връзка с баба си, с която е правела малки "спектакли" като дете. Красивата девойка, която може и да е гадже на Валери, развива свой собствен бранд за дрехи и помага в семейния бизнес.

Явно с Григоров се познават поне от началото на годината, тъй като през февруари заедно ходят на конна езда. На един от фотосите си Валери дори бе написал: "С една приятелка", като не уточни дали кобилката му е такава или мацката до него.

Валери влезе в светското общество след като стана достояние връзката му с Мария Бакалова - тогава вече ярка звезда на международната сцена. Двамата бяха безспорно една от най-обсъжданите двойки, появяваха се заедно на няколко събития и привличаха вниманието с баланса между скромност и звездно присъствие.

Въпреки засиления интерес те предпочитаха дискретността и никога не разкриваха подробности за отношенията си. С времето пътищата им се разделиха тихо и без излишен шум, като и двамата запазиха добрия тон и уважение един към друг. Това се случи през септември миналата година.

И така - една любов плавно се плъзна в миналото, оставяйки след себе си само спомени и коментари в мрежата. Новата дама до Валери вече разклаща светските среди и буди повече въпроси, отколкото отговори. А дали тази история ще се превърне в следващата голяма светска романтика - това остава да разберем. Едно е сигурно - новото начало вече е тук и е по-шумно от края.

Мария Бакалова не е показвала нов приятел

След раздялата с Валери Мария Бакалова също продължава напред, като в момента не е свързвана публично с нов партньор, макар да я свързваха с различни актьори от Холивуд. Актрисата остава фокусирана върху международните си проекти, като личният й живот остава извън светлините на прожекторите.