Ваня с нова песен: Музиката е страст, модата – бизнес

Попфолк певицата Ваня посрещна Новата година с нова песен след кратка, но осъзната творческа пауза. През изминалата година тя реализира пет музикални проекта, но от април насам не беше издавала нова музика. Причината е повече от ясна – пълната ѝ отдаденост към модния бранд, който развива активно през последните години.

Хит, но без сметка

„Преди работех различно – почти всеки месец излизаше нова песен. Сега е по-различно, защото съм изключително ангажирана с модния си бранд“, споделя Ваня. Тази година обаче тя взема решение да се върне по-осезаемо към музиката – не от бизнес подбуди, а по вътрешна необходимост.

Новата песен не е от най-комерсиалните, но това никога не е било водещо за нея.

„Аз съм творец и никога не съм правила песен за бизнес“, категорична е тя.

Проектът е обмислян дълго и е „стоял в главата ѝ“, докато не идва моментът да бъде реализиран с бенд. До месец се очаква и още една нова песен. Самата Ваня свързва това завръщане с факта, че модният ѝ бизнес вече е „вкаран в релси“ и ѝ дава повече свобода.

„В такъв етап съм – пее ми се. Не го правя толкова за участия, просто ми харесва да го правя“, признава тя.

Подарък от Дамян

Повечето песни в репертоара ѝ са авторски. Новото парче обаче е кавър на гръцка песен, подарена ѝ от Дамян. Двамата се разбират, че ако крайният резултат му допадне, той ще се включи и като фючъринг.

Ваня не крие, че зад нея стоят години упорит труд и взаимна подкрепа. По време на ковид кризата, когато Дамян прави сериозен рестарт на лайф участията си, тя е до него през цялото време.

Тишина и фокус

„В един момент се уморих да препускам. Беше като състезание, въпреки че никога не съм се сравнявала или съревновавала с някого“, казва тя. Тази умора я отвежда до пауза, възможна творческа криза и осъзната нужда от фокус.

За Ваня е важно да бъде отдадена на едно нещо на сто процента. Участията ѝ в момента са редки и внимателно подбрани. Менажирането им е поверено на Дамян, който ѝ представя предложенията, а тя решава дали да ги приеме.

„Не ми се пътува на дълги разстояния. Участията не са ми на всяка цена“, подчертава тя.

Хоби, което се превърна в бизнес

На този етап музиката за Ваня е страст и хоби, а качественото ѝ правене вече е и сериозно финансово предизвикателство. С модния си бранд тя се занимава от 6–7 години. В началото и той е бил просто хоби – в период, когато много популярни личности се насочват към модата.

„Първите две години го правех на шега, но после нещата тръгнаха бавно и сигурно“, разказва тя.

Ваня не е рисков играч – предпочита внимателните стъпки. Купува собствено помещение, изгражда цех за производство, а моделите ѝ се шият от неин екип. Въпреки трудностите на пазара и липсата на кадри, тя успява да запази контрол върху качеството и стила.

Стил без стилист

Въпреки че създава мода, Ваня няма персонален стилист. Дори за клиповете си сама измисля визиите. В последния ѝ клип една от роклите е ушита лично от нея в ателието.

Интересен парадокс е, че почти не носи собствените си модели. Харесва ги, те са нейният стил, но щом ги пусне на пазара, мисли за следващата колекция.

Ноти от детството

„Музиката ми е по-на сърце. Модата ми носи доходи, които ми дават лична свобода и независимост“, казва Ваня. Като дете тя изобщо не се е интересувала от мода – музиката е била всичко за нея. Конкурси, сцена, училищни тържества, духов оркестър – тя е израснала с ноти, а майка ѝ е певица в ансамбъл в Благоевград.

Страх от самолет

Ваня обича да пътува, но категорично избягва самолетите. Страхът ѝ от летене се появява с годините и до днес остава непреодолим. Това ограничава и възможностите за пътуване с половинката ѝ Дамян. Затова двамата залагат на уикенд бягства – спа във Велинград или Банско, както и пътувания с кола до Гърция и Турция. Ваня мечтае за пътешествие до Ривиерата с кола и за първо посещение в Дубай.

Перфектна домакиня

Вкъщи Ваня е безкомпромисна към реда. Всеки предмет има своето място, а дрешникът ѝ е подреден по цветове – детайл, който често става повод за шеги от страна на Дамян. „Той вземе една тениска и разбърква всичко“, казва тя с усмивка.