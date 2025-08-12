Въргала не иска подаръци, а помощ за малкия Дими (Вижте)

Влади Въргала не иска подаръци за рождения си ден. Вместо това актьорът желае хората да помогнат да болно момченце - малкия Дими. 5-годишното дете е диагностицирано със синдрома на Уест.

Въргала научава за мъчната история на малкия Дими, която го трогва дълбоко. И решава вместо за неговия празник хората да помогнат на прекрасното създание, което не може да води пълноценен живот.

В понеделник Въргала навърши 58 години. Няма да празнува празника си, все пак не е кръгла годишнина, признава самият той.

И за пореден път показва колко голяма сърце има, пише „България Днес“.

„Семейството на малкия Дими продаде апартамента си преди години и всичко, което правеше възможно осигуряването на средства в тази трудна битка. Не са спрели, редувайки се, да ходят на работа. Моите братя от MC Rovers създадоха редица инициативи и аз видях колко трудно е на тези родители и другия им син, това, че са принудени да разчитат на чужда помощ. Смирени хора, борещи се за живота на детенцето си, без да занимават света със своята трагедия. Но тя е трагедия на всички.

Аз не приемам да живея в свят, в който безпомощни деца и родители гаснат в безразличие. Вярвам, че и вие“, обясни Въргала.

За пореден път любимият актьор подема кампания за набиране средства на нуждаещи се. Не са един или два случаите, в които Въргала прави и невъзможното, за да донесе усмивки на болни хлапета и техните родителите. Примерите за голямото сърце на Влади са безброй като започнем от Мануела Горсова, преминем през нуждаещите се в ковид пандемията и т.н. „Най-важното нещо за мен е да има смисъл от това, което правя“, споделял е неведнъж Въргала.