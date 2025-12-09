Зрители събират 100 бона за Калин от "Игри на волята"

Фенове на предаването бесни, че любимецът им остана на второ място, баща му: Ще отчетем всяка стотинка!

Загубата на Калин Христов от Мирослав Великов във финала на "Игри на волята" отприщи мощна вълна от подкрепа, каквато шоуто рядко е виждало. Фенове от цялата страна не просто защитиха любимия си Калин в социалните мрежи, а започнаха дарителска акция, за да подкрепят кауза, зад която той и семейството му стоят от години. Почитателите на Калин съвсем на сериозно са се заели да съберат сумата от 100 000 лева, колкото младежът щеше да вземе, ако беше спечелил предаването.

Събраните пари ще отидат за амбициозен проект за възстановяване на историческата пътека, по която през 1876 г. са вървели трима Ботеви четници. Маршрутът тръгва от софийското село Оплетня, минава през Русинов дел и достига величествения връх Вола. Идеята е трасето да бъде напълно разчистено, обезопасено, с нова маркировка, информационни табели, кътове за отдих и дори нови паметни плочи на места, свързани с Ботевата чета.

Проектът се осъществява от сдружение "Еделвайс", в което членуват Калин и баща му.

Калин не може да повярва на силната подкрепа

"Много съм щастлив, че толкова много хора ме потърсиха. Наистина започнаха да даряват пари. Ще направя отчет на всяко дарение и всичко ще бъде публикувано. Много хора искат да дойдат да помагат и на място с доброволческа дейност, което също ме зарадва много", разказва пред "България Днес" бащата на Калин - Христо Христов, който координира проекта.

Самият Калин е трогнат от реакцията на зрителите, които не приеха второто му място и превърнаха разочарованието си в нещо смислено.

"Наистина не очаквах това от феновете, благодарен съм и съм щастлив. Радвам се, че от цялото нещо успяхме да извадим нещо позитивно и да се обединим в една хубава кауза. Дори не осъзнавах, че толкова хора гледат предаването", коментира пред "България Днес" Калин.

Младият финалист вярва, че и победителят Мирослав би подкрепил идеята: "С Мирослав нямахме много контакт в предаването и не го познавам толкова добре, но смятам, че той също би се включил в нашата кауза".

Ако искате да помогнете на Калин и проекта, може да използвате следната дарителска сметка:

Сдружение "Клуб Еделвайс"

IBAN: BG36 UBBS 8155 1066 5398 02

ОББ Банк България

Основание за превод: "Дарение за пътеката на Ботевите четници".

Бащата Христо е щастлив от развоя на събитията

"България Днес" позна тримата финалисти

"България Днес" още през октомври позна тримата финалисти на последния сезон на "Игри на волята". Ето какво написахме на 13 октомври 2025 г.: Мирослав, Калин и Алекс ще са тримата финалисти в този сезон на "Игри на волята". Този упорит слух обикаля в публичното пространство, след като риалитито беше заснето през лятото по Северното Черноморие и изходът на телевизионната игра към днешна дата вече е ясен за мнозина. Според предварителна информация Мирослав, който в момента е част от жълтия отбор на "Завоевателите", ще е големият победител в седмия сезон на "Игрите".

Точно така се и оказа.