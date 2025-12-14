Младата жена на Башар пак е бременна

Башар Рахал скоро може да се радва на 4-и наследник. Младата му жена – актрисата Любомира Башева, изглежда, отново е бременна, след като в края на месец май роди син на актуалния водещ на „Биг Брадър”. Тя подозрително се е закръглила в последните 2 месеца и вероятността причина за това да са кулинарните шедьоври, които майстори в кухнята си, е много малка.

Само преди дни Любомира Башева публикува свое селфи в социалните мрежи, на което лицето й изглежда видимо променено в сравнение с преди, забеляза „Уикенд”. Уж е същата жена, но повече напомня закръглените красавици от 50-те и 60-те години на миналия век, отколкото слабичката половинка на Рахал, която дори в 9-ия месец на бременността си тази пролет остана крехка, както преди да забременее, и само коремчето й издаваше, че очаква съвсем скоро да стане майка. Този път обаче явно е различно.

Любомира трябва да е забременяла най-много 4-5 месеца след раждането на сина си – в началото на есента. На 30 септември тя е пуснала селфи в мрежата, на което лицето й е с ясно изразени скули като на много слаба жена, каквато актрисата винаги е била. Към днешна дата то вече е видимо закръглено и далеч по-пухкаво от преди. Най-вероятно отново е бременна, но този път явно хормоните ще си кажат думата и има вероятност да качи повече килограми в сравнение с първото раждане.

Синът на дойката – Анди, който се роди в края на май, е първо дете за 29-годишната Башева, но за татко си е трето – той има и две големи дъщери от брака си с продуцентката Калина, която живее в САЩ. По време на първата си бременност Башева играеше на сцена с мъжа си до около 5-ия месец. След това излезе в отпуск по майчинство и започна да запълва времето си с кулинария, което е нейно ходи до днес. Съдейки по това, което показва в социалните мрежи, много е задобряла, особено с тестото. Младата майка върти всевъзможни торти, фокачи, еклери, домашни хлябове, масленки, бисквити, кремчета, чийзкейкове – все въглехидрати. Не е ясно дали, освен да ги готви, ги и яде, но само допреди малкото повече от два месеца като че ли нищо не й се лепеше. Башева оставаше слаба и стройна, както беше, преди да забременее. Сега нещата са различни. Актрисата пак е красива и секси, но само за два месеца видимо е станала далеч по-пухкава от преди. Би било странно изведнъж въглехидратите да са започнали да й се отразяват. Причината по-скоро е второ бебе, което е на път.

Ако има истината в слуховете за бременността й, бебето най-вероятно ще се роди следващото лято и с батко му ще има малко повече от година разлика във възрастта. Двете деца на практика ще растат заедно. За родителите им навярно в началото ще е трудно, защото ще гледат две бебета, вместо едно, но след това нещата със сигурност ще си дойдат по местата. Башар със сигурност ще е доволен да има още един наследник в дома си.