Васил Найденов на 75: Не страдам, че останах без семейство и деца!

Най-обичания български певец Васил Найденов на трети септември навършва 75 години и, казано честно, всичко му е наред.

Васко Кеца е роден на пъпа на София, живее в ъгловата сграда на улица „Георги Раковски“ и площад „Славейков“, расте с майка си, баба си, дядо си, леля си, общо взето е саможиво дете и обича да си играе в градинката на Народния театър „Иван Вазов“. Израства без баща, защото той го изоставил, когато бил съвсем малък. След много години година баща му се представя след един концерт. „Не познавах този човек. Важно е кой те е отгледал“ – споделя певецът преди години в интервю за „Галерия“.

Завършва строителен техникум, но като дете заляга на пианото. Частен ученик е към музикалното училище. Към музиката го подтиква майка му, която е певица в хор „Бодра смяна“. Младежът постоянно пее, майка му все се карала: „Стига си грачил, гледай си пианото!“ Точно с този инструмент се записва в Консерваторията и започва професионалната си кариера. В „Златни струни“ е пианист, но припява и музикантите бързо забелязват артистичния му кадифен глас.

Преди да започне соло кариера, пее в „Диана Експрес“ и „Тангра“. Още с първите си песни като самостоятелен изпълнител се превръща в любимец на публиката – „А дали е така“, „Клоунът“, „Телефонна любов“, „По първи петли“. Той е сред малцината избрани наши изпълнители, които имат концерти в страните от бившия СССР, в Германия, Куба, Франция, Полша. В Светския съюз е много популярен и има милиони продадени плочи. Бил е на една сцена със звезди като Тина Търнър, Глория Гейнър, Hot Chocolate. Има дуети и с Ал Бано.

Признава, че не страда за това, че не е създал семейство и деца, защото има много приятели. Макар че е неуморен, Васил Найденов си има своите болежки. Поне приключи дългогодишния ремонт, в който се намъчи от майстори, шум и прахоляк. Сега певецът признава, че се наслаждава на моментите да се върне вкъщи, да се порадва на самотата, спокойствието и тишината.

Запален цветар е. Истински си почива, когато полива цветята си, които гледа и на балкона, и в стаите. Освен това има аквариум с екзотични рибки и домашни птици и се грижи за тях. А когато му трябва компания, винаги се намира приятел за сладка раздумка.