Веско Маринов стана ТРОЕН! Забрани снимките, за да не лъсне истината

Който е гледал последния епизод на „Пееш или лъжеш“, едва ли е останал безмълвен пред зрелищната метаморфоза на Веселин Маринов. Певецът, който до неотдавна държеше сравнително стройна линия, вече изглежда тройно по-обемен – промяна, която камерите в шоуто не успяха да скрият, колкото и да им се искаше, пише Intrigi.bg.

Повод за вълната от коментари станаха снимки, публикувани от Димитър Рачков в Инстаграм. Там ясно си личи как Маринов буквално „прелива“ от костюма си, а коремът е станал толкова солиден, че дори най-щедрото сако в гардероба му се предава без бой. Сравненията с Лучано Павароти вече валят в мрежата – и то не заради гласови характеристики.

Оказва се, че Маринов отдавна се бори с този нежелан „обем“. Толкова, че е наложил пълна забрана за снимки по време на концертите си. По думите на фенове от Дупница, които първи алармираха, за изпълнението на тази заповед зорко следи руса негова спътница на име Росица. Именно тя е главна героиня в скандална сцена на едно от последните участия – когато буквално разкрещяла феновете от първите редове, дръзнали да извадят телефони.

А междувременно в „Пееш или лъжеш“ певецът се присъедини към панела на Мария Игнатова, Иван Христов, Андрей Арнаудов и вечно позитивната Тони Димитрова. Но дори общите им усилия не спасиха братя Аргирови от спорното решение да дадат наградата на участник, когото зрителите нарекоха „музикален инвалид“.