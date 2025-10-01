ВИДЕО ФАКТ: Ето как Шермин от „Ергенът“ се вихри в OnlyFens (Над 18) https://hotarena.net/laifstail/video-fakt-eto-kak-shermin-ot-ergenat-se-vihri-v-onlyfens-nad-18 HotArena.net

Вече няма и съмнение, че „класната жена“ от „Ергенът – Любов в рая“ Ана-Шермин има профил в OnlyFens. Intrigi.bg се сдоби с категорични и неоспорими доказателства – клипове за възрастни с участието на „израелската принцеса“.

Както първи съобщихме, Шермин с 5-те езика се подвизава в еротичната платформа с кодово име Miss Anie, предлагайки съдържание за възрастни. Във видеата по-долу (само за пълнолетни читатели!) ще видите „най-интелигентната и образована дама“ в „Ергенът“ да се вихри гола, в опит да прелъсти фенове в OnlyFens срещу абонамент от 50 долара на месец. Срещу тази скромна сума Шермин предлага нескромно поведение и еротични стриймове за перверзни чичковци.

Иронията в случая е, че точно тя не спира да критикува друга участничка и своя опонентка в „Ергенът“ – певицата Киара, осъждайки я за сценичното й поведение.

„Ако Красимир избере да продължи с Киара, всичките му приятели ще му се подиграват, че жена му се кълчи по заведенията и пее по чалготеките до 3 през нощта“, не спира да се възмущава силиконката.

Говорейки за морал и непристойно поведение, Шермин удобно скри от своя „мач“ Красимир, че срещу 50 долара аверите му ще имат възможност да оплакнат окото с голотиите й в OnlyFens. От друга страна подвизаването й в платформата обяснява защо постоянно изтъква факта, че излиза само с чужденци…