Виктория Зайкова свали 70 кг., премести се в София

Виктория Зайкова, която всички познаваме като темпераментната готвачка от четвъртия сезон на „Хелс Китчън“, започна чисто нов живот в София.

С много смелост, ясен план и огромна доза страст тя затвори една страница и отвори друга – по-зряла, по-уверена и изцяло посветена на най-голямата ѝ любов – готвенето.

Годеж

„Нямам мъж до себе си. Разделих се с приятеля ми. Но сърцето ми е пълно с любов и отдадено изцяло на кулинарията, готвенето и ресторанта, който отворих наскоро“, казва тя. Раздялата е факт от известно време, но в гласа ѝ няма тъга, а решителност. „Никога не ми е липсвало мъжко внимание. Нямам нужда от него, особено сега – мъжете само пречат на работата. А сега съм се отдала изцяло на новия ми проект и не искам, а и нямам време да ми се пречи“. За Виктория приоритетите са кристално ясни. „Мъжът до мен трябва да знае, че храната и готвенето са основното нещо. Искам мъж, който да ме подкрепя в това. Не искам гадже – искам да имам ресторант и да се грижа за него“. Тя не отрича любовта, но не я поставя в центъра на живота си.

Риба

Преди два месеца Виктория окончателно се премества в София. „Сложих с началото на новата година началото на новия си живот“, споделя тя. Родом от Поморие, тя има зад гърба си 12 години работа в един ресторант на морето. „Много съм благодарна на предишните ми работодатели, но имах нужда от промяна. Търсех нови неща. Реших, че София може да ми даде много нови възможности“. Днес тя признава, че се чувства на правилното място: „В София се чувствам много добре“.

Пясък

Новото начало обаче идва и с лични жертви. Синът ѝ остава временно в Поморие при родителите ѝ. „Детето остана на морето при нашите. Доста е трудно с тийнейджър да го местиш по средата на годината, особено сега – синът ми има най-важната си матура, в седми клас е“, казва тя. Виктория е благодарна за подкрепата на родителите си и с това, че й помагат с отглеждането му. „Липсва ми, аз съм свикнала с него – той е моето семейство. През почивните дни идва при мен“, добавя тя. Планът е той да кандидатства в София и от следващата учебна година окончателно да бъде до нея. А през лятото тя вече има идея: „Мисля да му предам първия занаят. Искам да го пробвам навсякъде – в кухнята, на бара, да помага, да мие чаши. Да видим“. Макар че засега повече го влече хапването, отколкото готвенето, двамата имат своите кулинарни моменти. „Правили сме заедно кекс, мъфини, за коледните базари заедно правим сладки“.

Салата

Ресторантът се ражда като идея в края на миналата година. Виктория го създава с двама семейни приятели. „Трима приятели сме и работим на принципа на трикракото столче – един без друг не можем“. Малък, кокетен, бутиков – така описва мястото, което вече има сериозен поток от резервации за красивите си тераси. Концепцията е силно лична. Менюто е подчинено на числото 4 – препратка към четвъртия сезон на „Хелс Китчън“, който я направи популярна. Затова има 4 салати, 4 предястия, 4 основни ястия, 4 десерта, 4 вида паста и ризото. „Като човек, който много обича да ходи по заведенията, се отегчавам, когато видя 12 вида салати и от първата до десетата са само вариации на краставици, домати и лук. Аз имам само една балканска салата с традиционните зеленчуци“. Кухнята е балканска и европейска, но с модерен прочит. Ястията не са полуфабрикати, а се приготвят бавно, по специална техника – сувид.

Специалитетът ѝ е милфьой от патладжан – реден патладжан, който изненадва с текстура и вкус. „Не можеш да познаеш дали е пилешко или телешко“. Засега в менюто няма риба, но през лятото ще има ново меню с прясна риба. Амбицията ѝ е още по-голяма – собствено производство на биозеленчуци и изцяло домашна, качествена храна. „Това е първият ми личен проект. Чувствам го като второ дете“, добавя Вики.

Силикон

Паралелно с професионалната трансформация върви и личната ѝ физическа промяна. Виктория е свалила около 70-80 килограма, като 40 от тях – след бариатрична операция в Турция преди година. „Директно ми изрязаха стомаха – имам 10 процента от него. Не съм слагала пръстени. Проверих всичко хубаво и исках да съм подсигурена, че резултатът ще е тотален“. Днес тежи около 70 килограма и иска да свали още 10. „Много съм взискателна“. След това планира абдоминопластика, липосукция и поставяне на гърди. „Основното е операцията, но и храната се промени. Хапвам често, но много малки порции. Не ям тесто, сладко – рядко. Предимно яйца, краставици, мляко, зеленчуци. Без ориз, без паста“. Въпреки че няма време за тренировки, тя работи буквално денонощно. „Работя по 24 часа на ден и това е основното нещо, което правя“.

Сърцето ѝ днес е свободно, но изпълнено със смисъл. „Когато човек започне да гради кариера, няма място за половинка. Не искам гадже – искам ресторант“. завършва Вики.

Червената коса – визитна картичка

„Червената коса е моята визитна картичка. С червена коса съм от 10 години и не съм я променяла – ходи ми на характера, на нрава“, казва Виктория. Според нея има нещо символично в цвета на косата и темперамента на жената. Тя се боядисва на всеки два-три месеца и използва специални подхранващи маски, за да поддържа косата здрава и блестяща. „Като всяка жена ходя на козметик, на маникюр, ходя на поддръжка за косата, намирам време за масаж и на ботокс“. За нея външният вид е част от самочувствието – още един знак, че новият ѝ живот е започнал с увереност, огън и ясно съзнание коя е и накъде върви.