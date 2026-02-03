Вижте горещото гадже на Кристо Стоичков (Снимки)

Изящна спортистка е избраницата на сърцето на един от най-изявените кандидати за ролята на Христо Стоичков.

Младият Кристо, който освен фамилията е наследил и част от чертите на Камата, е в сериозна връзка с Александра Митрович – олимпийска вицешампионка по художествена гимнастика.

Красавицата е донесла множество титли и поводи за гордост. Визитката на Митрович включва редица отличия, сред които и бронзов медал от Европейското първенство във Виена като част от ансамбъла при девойките. По-късно тя преминава в състава на жените. Завършва гимнастическата си кариера в ансамбъла на Турция, след което се посвещава на другата си голяма страст – фигурното пързаляне. Както в залата, така и на леда Александра впечатлява с нежност, грация и финес.

Именно така Алекс пленява сърцето на своя любим Кристо Стоичков. Двамата са заедно повече от пет години и по всичко личи, че любовта им процъфтява. Те са неразделни дори в ученето – следват Лесотехническия университет в София, където се дипломират миналата година. Може да се каже, че са истинска арт двойка с подчертан афинитет към изкуството във всичките му форми.

Творческият им дух е толкова силен, че през 2022 г. сами преобразяват селска къща в гръцка идилия. Пребоядисват стените в синьо и бяло и добавят орнаменти в стил Санторини.

Освен творческите занимания Кристо и Александра обожават да пътуват. Девойката е голяма опора на Кристо по пътя му към мечтата да изиграе Стоичков. Красавицата следи с вълнение всеки епизод на „Вече играеш“.

„Това е моето момче“, пише тя под кадри от предаването, които с гордост споделя в Instagram.

Още с появата си пред публика, освен с името си, Кристо порази зрителите и с поразителната си прилика с най-добрия ни футболист, пише „България Днес“.