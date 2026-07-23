Вижте правнучката на Тодор Колев. 6-годишната Джейни вече показва артистични заложби

Легендарният актьор и шоумен Тодор Колев има наследници, които продължават да носят артистичния дух на фамилията. Дъщеря му Албена Колева от години е в трупата на Народния театър. Внучката му – актрисата Теодора Кулева, по-известна днес като Теди Гуд, притежава таланта на дядо си и също успешно развива своята сценична кариера.

Наскоро Теди, позната и като д-р Войнова в „Откраднат живот“, отпразнува своя 32-ри рожден ден в компанията на най-близките си хора. Повод за усмивки рожденичката предизвика, след като духна свещички на тортата с числото 25, вместо 32, на колкото всъщност става. Приятелите ѝ веднага се включиха в шегата, отбелязвайки, че изглежда значително по-млада от реалната си възраст, пише "Ретро".

Сред присъстващите на тържеството е била и дъщеря ѝ Джейна Джусеф Гуд – правнучка на Адама, която вече е на 6 години. Малката Джейна се оказала една от звездите на празника. Близки до семейството разказват, че момиченцето притежава въображение и артистични заложби, които вече се забелязват. Дали някой ден ще поеме по стъпките на своя знаменит прадядо, е рано да се каже. Засега Джейна е просто едно усмихнато и жизнено дете, което расте в семейство, в което изкуството е част от ежедневието.

Тя е родена през 2020 г. и е плод на любовта между Теодора и нейния съпруг Джоузеф Гуд, който е британец. Семейството от години живее между България и Англия, а сега са взели решение да се установят на Острова, където Джейна ще бъде записана в първи клас.

Теди Гуд държала дъщеря ѝ да получи добро образование и повече възможности за развитие. Наскоро тя обяви, че семейството се мести окончателно във Великобритания. Сред причините са както професионални планове, така и желанието Джейна да учи там.

Теди сподели, че среща сериозни трудности с намирането на подходящи места за обучение на детето в София и това също е повлияло на решението им.

Въпреки предстоящото преместване Теодора няма намерение да прекъсва връзката си с България. Само преди дни внучката на Тодор Колев обяви новото си шоу в Boom Cabaret Sofia, което съчетава ретро попфолк хитове, кабаре, комедия и бурлеска. Спектакълът е замислен като своеобразен изпроводяк преди окончателното заминаване на семейството за Англия. На сцената ще звучат популярни песни от 90-те години и началото на новия век, а самата Теди ще бъде сред изпълнителите. Тя вече е обещала, че ще се връща редовно в България за участия и няма да изостави проектите си тук.

Любовта към сцената явно е семейна черта. Теди е завършила НАТФИЗ в класа на Ивайло Христов и от години се занимава активно с театър и сценични проекти. Когато кандидатствала в академията, тя не афиширала роднинската си връзка с Тодор Колев и предпочела да бъде оценявана единствено според собствените си качества.