Вместо на терена – Десподов с татуист у дома

Капитанът на националния отбор покани лично татуиста си в къщата си в Кресна

Татуираха гърба на петкратния Футболист №1 на България Кирил Десподов. Кадри от процедурата по изрисуването на тялото му се появиха на инстаграм страницата на самия татуист.

Капитанът на българския национален отбор е решил да си изобрази нещо като криле на гърба. За целта Кирчо е поканил един от най-добрите майстори на татуировките, който се ползва с отлично реноме - Жельо Йотов. Специалистът пристига специално в дома на Десподов в малкото градче Кресна. На снимките крилото е седнал на стол, гол до кръста.

Очевидно българинът е получил повече дни за почивка от своя клубен отбор ПАОК (Солун) и прекарва времето си в своята къща в родния си град. Припомняме, че в момента Кирил Десподов се лекува от контузия, заради която пропусна световните квалификации с Испания и Грузия, загубени с по 0:3. Според последните съобщения той има разтежение на бедрен мускул и ще бъде извън терените за около 20 дни.

Кирил е доволен от своя гост

Именно този период атакуващият футболист е избрал, за да разкраси допълнително атлетичното си тяло. До момента той имаше татуировки на едното си рамо и на двете си ръце.

"Благодаря за гостоприемството и доверието, братко! Радвам се, че се видяхме отново!", пише татуистът. Десподов явно е доволен от произведението на гърба си и отговаря: "Топ".

От кадрите си вижда, че в дома си футболистът има витрина, в която е изложил всички свои индивидуални призове, както и наградите за най-добър играч в мачовете от Първа лига. Освен това има дубликати на купите, които отборите му са печелили. На стената е окачен и негов голям портрет, на който Кирил позира с наградата си за Футболист на годината, която той печели неизменно в последните четири години. В средата на огромното помещение е поставена и билярдна маса, както и щеки. Очевидно Деспо обича да разпуска в свободното си време с този спорт. Той е много близък със своя брат Димитър и двамата често си организират турнири по билярд вкъщи.

Заедно с брат си Димитър (вляво) и татуиста Жельо Йотов

Гръцкият ПАОК обяви, че Десподов не е тренирал на базата на отбора в Неа Месемврия и няма да пътува за Атина. "Черно-белите" отидоха до столицата с чартър, а след това с автобус около 80 км до Левадия, където играха за Купата на Гърция срещу местния "Левадиакос". Според медицинското заключение българският нападател ще тренира по специална програма до края на месеца.