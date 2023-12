Вокалът на East 17 възхитен от българка (ВИДЕО+СНИМКИ) Българка участва в новия клип на Брайън Харви – бившия вокал от легендарната тийнейджърка група East 17. Тя се казва Стефана Белковска, снима се в клипа към We Going In и е очаровала Харви с ум и красота, пише livesport.bg. https://hotarena.net/laifstail/vokalyt-na-east-17-vyzhiten-ot-bylgarka-videosnimki HotArena.net HotArena.net 39970 Българка участва в новия клип на Брайън Харви – бившия вокал от легендарната тийнейджърка група East 17. Тя се казва Стефана Белковска, снима се в клипа към We Going In и е очаровала Харви с ум и красота, пише livesport.bg.

<p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Българка участва в новия клип на Брайън Харви – бившия вокал от легендарната тийнейджърка група East 17.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Тя се казва Стефана Белковска, снима се в клипа към We Going In и е очаровала Харви с ум и красота, пише <a href="http://www.livesport.bg/Balgarka-raztopi-vokala-na-East-17-%28VIDEO+SNIMKI%29-54058" target="_blank"><strong>livesport.bg</strong></a>.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">„Сигурен съм, че ще допринесеш за успеха на проекта, страхотна си“, заявява Харви, който наистина е впечатлен от талантливата красавица.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Музикалните критици вещаят успех за We Going In на Брайън Харви, въпреки големия застой в кариерата на изпълнителя. Принос за това, по думите на Харви, ще има и българката, която има осезателно присъствие във видеото към песента.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Неслучайно, самият Брайън е поканил красавицата да се включи в клипа му.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <div class="media_embed"> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ULeDbbFNEE4" width="560"></iframe></div>