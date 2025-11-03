Волейболният герой Татаров люби сестра на съотборник (Вижте я)

Волейболният световен вицешампион с националния отбор на България Георги Татаров люби сестрата на свой съотборник.

Това научи ексклузивно "България Днес" от свои източници. Макар да не афишират публично връзката си и да не показват общи снимки по социалните мрежи, двойката е заедно повече от пет години. Гаджето на Татаров е бившата волейболистка Йоанна Атанасова, която е сестра на друг сребърен медалист от световното Мартин Атанасов.

,,Любовта е нещо, което всеки трябва да изпита. Станахме гаджета, а дори не се познавахме добре. Аз направих първата крачка. Хареса ми излъчването му и външния вид", споделя красавицата, която в момента се изявява като модел. Това е било и детската й мечта, затова изоставя волейболната зала.

Георги и Йоанна са набори, родени през 2003 година. Запознават се, докато са част от националните отбори за юноши и девойки. В момента Татаров живее в Италия, където играе за местния тим "Юаса Батъри" (Гротацолина). За Атанасова обаче големият й идол във волейбола е друг - батко й Мартин, който е със седем години по-голям.

„Да, разбира се, често си говорим с брат ми за волейбол. Когато имам някакви колебания, дали за отбор, или за неща от играта ми, които не се получават, обичам да говоря с него. Винаги ме мотивира и ми дава много ценни съвети за волейбола, не само за играта, но и за други неща", казва Йоанна. Не крие, че имала амбиция да попадне в националния отбор на България, както батко си. Тя е ставала първа на Балканиадата с националния отбор до 16 години и трета на Европейското първенство през 2017 г.

Всъщност цялото семейство е волейболно. Нейният баща Петър Атанасов-Салатката също е бивш състезател, сега физиотерапевт, дълго време щаба на треньора Пламен Константинов. „Дали татко е по-строг на игрището, отколкото вкъщи? Не, не чак толкова“, споделя с усмивка Йоанна. Тя изживява емоционално успехите на гаджето си и брат си по време на световното първенство във Филипините през септември.

„Първоначално, честно казано, не можах да осъзная, че сме на финал. й • Буквално ми се насълзиха очите, именно точно 27 септември, когато е и рожденият ден на моя брат и най-голям идол. Марти, много те обичам, гордея се с теб и те чакам в България с медала“, обяви още тогава по време на триумфа хубавицата.

182-сантиметровата Атанасова e възпитаничка на 96-о училище в „Люлин“ и от първи клас е отлична ученичка. Любопитното за нея е, че започва кариерата си във волейболния отбор на "Левски", но впоследствие играе и за големия враг ЦСКА. С „червените" дори става вицешампионка в държавния шампионат през 2022 година. У нас е защитавала още цветовете на „Славия“ и „Марица“. Зад граница кариерата й преминава през Унгария и Чехия, преди да се ориентира към моделството. „Бях в отбора на УТЕ (Будапеща), но се върнах в България поради лични причини", признава спортистката.

А дали двамата посрещачи и съотборници в националния отбор Георги Татаров и Мартин Атанасов скоро ще ce сродят официално, предстои да разберем. Желаем им успех и на игрището, и в любовта!