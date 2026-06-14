Явор Бахаров спрял наркотиците заради бебето

Явор Бахаров е спрял наркотиците, за да има дете. Това се шушука в артистичните среди, откакто стана ясно, че къдрокосият бунтар и любимата му Рая Пеева ще стават родители. Бебето било дългогодишна тяхна мечта, която все не се сбъдвала. Актьорът дори развил комплекси за малоценност, че не може да забремени жена си. Проблемът обаче бил разрешен, когато се изчистил от вредните субстанции.

Бъдещият татко е бил на ръба на отчаянието, защото с години опитите му да има дете с Рая Пеева оставали без резултат. В интервю за „Преди обед” по Би Ти Ви, където актрисата работеше по време на пандемията, двойката сподели, че бременността е дошла по естествен път, но не и лесно. Продължили са с години. 40-годишният Явор призна, че е започнал да вярва, че нещо в него не е наред, тъй като всичките му приятели станали родители, само при него не се получавало. Бъдещата майка също много се потискала, защото мечтаела за бебе от по-младия брат Бахаров още в началото на връзката им. След като обаче опитите им да станат родители многократно ударили на камък, в крайна сметка и двамата спрели да се фиксират в това. И точно тогава чудото станало – Рая открива, че е бременна.

Говори се, че не само промяната във фокуса на вниманието на двойката е помогнала за зачеването на бебето. Таткото направил нещо много съществено, което е улеснило процеса. Той спрял приема на вредни субстанции, който от години е негова голяма слабост. Известни са изцепките и проблеми му със закона, появили се вследствие на употребата на алкохол и вредни вещества. След всеки подобен случай актьорът обещаваше, че ще обърне гръб на лошите си навици, но никога не му се получаваше. В крайна сметка осъзнал, че може би именно тези навици са причина за проблема със зачеването на мечтаното бебе, и събрал воля, за да се изчисти. Сега бил трезвен и с трепет очаквал появата на наследника.

Актьорът се кани да се грижи за детето, докато майка му е на работа. Рая сподели, че не й се иска да остава в отпуск по майчинство твърде дълго. Обичала си работата и планирала да се върна на сцената едва няколко месеца след раждането на детето. Докато играе, таткото щял да се грижи за него. Явор в момента не е много зает с работа. Той има един моноспектакъл – „Трима крале”, с който се гордее, тъй като сам е намерил пиесата, превел я е, открил е подходящ режисьор и заедно са я подготвили за сцената. С това представление Бахаров спечели награда „Аскеер” за най-добър моноспектакъл. Той има и други професионални ангажименти, но не са много. За разлика от него, половинката му е плътно заета и това й харесва. Ето защо понеса засега смятат да разменят ролите си – той да гледа бебето, докато тя се труди.

Двойката споделя, че бременността е възродила връзката им. След като разбрали за бебето, бъдещите родители се чувствали така, все едно започват отначало общата си история. Били влюбени, както преди 10 години, когато за първи път усетили любовните искри.