Йога инструкторка теши цапардосания с бутилка в главата вратар Наумов

Цапардосаният с бутилка в главата по време на мач вратар Даниел Наумов ще се отдаде на утеха от сексапилно йога гадже. 27-годишният играч от Гоце Делчев е получил мозъчно сътресение и ще почива в домашна обстановка с любимата си в продължение на десет дни.

Стражът на "Ботев" пострада по време на пловдивското дерби с "Локомотив", което бе прекратено заради инцидента. Тогава от трибуна "Бесика" полетя пластмасово шише с вода от литър и половина, което удари нищо неподозиращия играч. Наумов така и не успя да продължи срещата, а съдията я прекъсна в 41-ата минута при резултат 1:1. Предстои БФС да обяви наказанията.

Удареният вратар все пак няма да скучае, тъй като остава в ласките на истинска йога инструкторка. Това е Вероника Иванова, с която са заедно от цели шест години. Вратарят, който има десет мача за националния отбор на България, дава мило и драго за половинката си и по време на всяка ваканция я води на скъпарски екзотични дестинации. Сега тя ще се опитва да го успокои след неприятния инцидент, като му прилага специални медитации и релаксации, заимствани от Източния свят. Хубавицата от години води класове по йога, а към занятията й има огромен интерес.

Връзката на Даниел и Вероника започва още през 2019 година, когато той пази за ЦСКА 1948 и младежкия национален отбор. "Моето момиче", оповестява тогава Наумов под една от малкото им снимки в социалните мрежи. На нея двамата са позирали по време на романтична почивка в Милано. Други дестинации, които са посещавали заедно, са Малдивите, Дубай и гръцкия остров Санторини. Към днешна дата влюбената двойка е премахнала всичките си общи кадри от инстаграм, но не защото има проблем между тях, а тъй като искат да запазят връзката си далеч от светлините на прожекторите.

"Да бъда с теб всеки ден... Нищо повече не ми трябва", обрисува отношенията им Вероника. "Обичам те за всичко, което си, за всичко, което си бил, и за всичко, което ще бъдеш! Все още се влюбвам в теб всеки ден", са само част от откровенията, които миньончето прави през годините за своя любим вратар. Тя често го подкрепя и от трибуните по време на негови мачове. Иванова се изявява и като инфлуенсър и модел. Изобщо не се притеснява да разхвърля дрехите и да се снима само по супероскъден бански. Признава, че може да прави всякакви йога асани, а любимата й е челна стойка.

"Обичам стилни и семпли визии. За мен красотата е в баланса. Не в това да се обличам впечатляващо, а да изглеждам и усещам себе си уверена, спокойна, естествена", споделя наскоро Наумовица.

От "Ботев" (Пд) излязоха с информация за състоянието на своя вратар. "Даниел Наумов премина обстоен медицински преглед след инцидента по време на срещата с "Локомотив", когато бе ударен в главата с пълна бутилка вода. Лекарите имат съмнение за мозъчно сътресение, а вече трети ден Наумов продължава да страда от силно главоболие, световъртеж и повръщане. Според лекарските препоръки вратарят ще почива минимум 10 дни и няма да вземе участие в тренировъчния процес. Това означава, че той със сигурност пропуска предстоящия двубой срещу "Добруджа" на стадион "Христо Ботев". Наумов отново ще бъде прегледан от специалист, който ще прецени състоянието му и следващите стъпки в лечението", информират от клуба му.

Любопитно е, че Даниел е юноша на ЦСКА. Напуска клуба и преминава в "Лудогорец" малко преди фалита на "червените" през 2016 година. В Разград не успява да се наложи и след кратък наем във "Верея" се озовава в другото ЦСКА, където записва цели 108 мача. През миналата година направи трансфер в гръцкия ОФИ (Крит), но там не се задържа дълго и от този сезон пази за "канарчетата". През ноември 2019 г. Наумов беше наблюдаван от скаути на "Манчестър Сити", но до оферта към него не се стигна.