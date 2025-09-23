За да е пълна лудницата: ЛОВЕЦ НА ДУХОВЕ влезе в "Биг брадър"

„Аз съм програмист, но в свободното си време съм ловец на духове.“

С тази заявка влезе в шоуто „Биг Брадър“ 31-годишният Стефан Николов от Пловдив. Той бе един от най-любопитните 15 човека, влезли в предаването преди ден.

„Аз гоня призраци, демони и таласъми. Създател съм на първия канал в България за паранормалното и имам създадени над 600 епизода от различни локации“, каза при влизането си Стефан.

И преди да са го обявили за странен, той обясни, не прави всичките си „чудеса“ посредством специализирана техника, която струва 15 000 лева.

„И вече съм разпознаваем извън страната. Щастливо обвързан съм и обещавам един паранормален сезон в Къщата на „Биг Брадър“, каза още Стефан и веднага след това погледна уреда си: „Леле, писука. Тук има духове, ще ги хвана, щом вляза“, с усмивка сподели над червено светещия апарат в ръцете си Стефчо.

„Аз не се наричам точно „ловец на духове“. Това, с което основно се сблъсквам, са някакви геопатогенни зони. Много често има и технически аномалии. Но ще се радваме с моята приятелка, ако заловим привидение. Това не е играчка, само измерителен уред“, казва Стефан.

Един от най-интересните му случаи е свързан със смъртта на известен индийски ловец на духове - Гаурав Тиуари, за когото се смята, че паранормални сили са го погубили. „Животът на изследователите на паранормални феномени често е интересен, но и напрегнат. Ние посещаваме изоставени мазета и къщи в опит да заснемем призрак, посещаваме геопатични зони, за да се срещнем с хора, които вярват, че са обсебени от демони, и лично наблюдаваме появите на полтъргайсти и т.н. Общо взето, интересен живот“, казва Николов