Задава се първо бебе в "Ергенът"

Задава се първото ергенско бебе! Кристина и Виктор работят за наследник след драматичната развръзка в риалити предаването, научи "България Днес" от най-близкото обкръжение на светската двойка.

Ако всичко е наред и по план, до края на годината може да станем свидетели на първото ергенско пеленаче, на което се надяват и близки до влюбените, и фенове на риалити предаването. Поредната стъпка към осъществяване на целта е и познанството между родителите на Кристина и Виктор, които си паснали идеално и благославят бъдещото семейство, издават още от близкия кръг на двамата пред вестника.

"България Днес" потърси истината от извора. "Божа работа", коментира юристката Кристина Пламенова пред вестника кратко и недвусмислено, разпалвайки още повече слуховете за работата по наследник, който ще е историческо първо бебе за двойка, участвала в риалити предаването.

Кристина и Виктор вече не крият, че са обсъждали бъдещето си: "Да, говорили сме за деца. Чувстваме се готови", призна носителката на титлите за красота "Мис София 2019" и "Мис Вселена България 2022", но никога досега не беше коментирала дали идеята на думи започва да се материализира на практика.

В "Ергенът: Любов в рая" Кристина бе в обятията на актьора от Врачанския театър Петър Данов, докато Виктор бе във връзка с плеймейтката Дениз Хайрула, която навремето бе с покойния бизнесмен Христо Сираков.

Наблюдателни зрители забелязаха още по време на шоуто, че в последните епизоди Кристина често сяда между Петър и Виктор, а бизнесменът небрежно обгръща с ръка своята бъдеща половинка. Запознати твърдят, че и двамата приключват връзките си с неособено романтичен тон и чак след края на снимките на предаването в Гърция откриват любовния път към себе си.

Негласно потвърждение идва малко по-късно. В социалните мрежи компютърният специалист и миската публикуваха снимки, които взривиха мрежата.

От фотосите става ясно за по-наблюдателните, че двамата вече не крият близостта си и прекарват уикенда заедно на СПА почивка извън столицата. Те активно споделят сходни кадри в социалните мрежи, което не оставя съмнение у последователите им. Виктор дори публикува снимка със следа от червило, придружена с надпис на английски към нея: "Спечелих. Винаги го правя. Не знам друг начин".

Наред с това потребители забелязаха, че на снимките на Виктор се вижда характерна дървена маса, която присъства и в сторитата на Криси, докато тя показва луксозната вила, където са отседнали. В коментари под онлайн снимките последователи на двамата веднага ги разконспирираха. А дни след това двамата вече се показаха официално.

Всичко между Кристина и Виктор започнало по време на рождения ден на Габи от Пловдив - двамата пътували заедно и така отношенията им се задълбочили, споделя Виктор. Към ден днешен ситуацията е в още по-напреднал стадий, след като двете семейства се запознават, а Кристина представила Виктор пред фамилията в родната Бяла Слатина.

"Родителите ми останаха очаровани от интелигентността и отношението на Виктор, той също от тях, всичко е взаимно и с хубава перспектива", разкри пред "България Днес" Криси.

Моделката все още няма годежен пръстен и не е сгодена. "Установихме, че бързите решения невинаги водят до добри резултати", посочва Пламенова. А Виктор добавя, че "сватбата преди бебето е остаряла традиция", подхранвайки от своя страна очакванията тази година да се появи трети член да се осъществят.