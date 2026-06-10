Защо не става?: Ивелина плакала близо две години, преди да забременее https://hotarena.net/laifstail/zashto-ne-stava-ivelina-plakala-blizo-dve-godini-predi-da-zabremenee HotArena.net

Актьорът и водещ на предаването „Кой да знае?“ Сашо Кадиев и съпругата му Ивелина Чоева са в очакване на бебето си, което трябва да е момченце и да се роди около Коледа. Детето ще е първо за манекенката и второ за актьора, който вече има една дъщеря Катерина от връзката си с танцьорката Таня Тончева. Сашо и Ивелина правили опити за бебе година и осем месеца и все не се получавало.

„Подложихме се на изследвания и оказа, че сме абсолютно здрави. Но явно заради стрес Ивелина не можеше да забременее. Тя плачеше и все се питаше защо не става“, разказа Кадиев.

Всички съветвали Ивелина да се успокои и наистина в момента, в който тя спряла да мисли само за това, бебето станало.

Заченали го два-три дни преди ваканцията

им в Торино, където посетили най-известната катедрала и се помолили за дете. В навечерието на Благовещение пък Ивелина отишла до дома на свекърва си Катерина Евро, която казала на модела, че сънувала котета – знак, който в кафето си изобразяваше на ембрион. Когато Ивелина видяла двете чертички и научила, че ще става майка, съобщила на Сашо новината с картичка: „Единственото по-хубаво от това да си моя мъж, е това да си баща на детето ни“.

Една от най-щастливите за бебето е бъдещата кака Кати, която, освен че плакала от радост, не спирала да прегръща бременната Ивелина.

Сашо и Чоева са заедно от 2021 г. Те се ожениха сред лозята на българска винарна през 2024-а, а се сгодиха в края на 2022 г.

„Той е с цели 15 години по-голям от Ивелина. „Първата ми осъзната любов е той. Двамата сме много емоционални и при нас много често има бум. Но пък с времето, колкото повече се опознаваме, толкова повече намираме път един към друг“, разказва за връзката им Ивелина. Времето заедно обичат да го прекарват, опознавайки света на другия. Сашо я показал света на Марвел и компютърните игри, любовта на зимните спортове, обожава ските.

Гледала е всичките му постановки в театъра, но най-любим за нея е „Игра за двама“. Всеки път я разсмива до сълзи. Ивелина се занимава и с изработката на ароматни свещи, още една забава вкъщи, която се превръща в любимо хоби за двамата.

Двамата си купиха парцел край София

където искат да построят своята семейна къща, в която ще отглеждат децата си.