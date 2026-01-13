Жеги и екзотика: Преслава и Галин под тайландското слънце, Атижа пак се закачи за Петър

Слънцето в Тайланд се оказа сериозно предизвикателство дори за родните звезди. Преслава предизвика усмивки сред последователите си, след като сподели весело клипче как заедно с дъщеря си Паола си слагат листа, за да се предпазят от силните слънчеви лъчи.

Певицата обяснява с чувство за хумор, че е изгубила слънцезащитните си мазила и затова е решила да прибегне до изпитаните средства на местните хора в Тайланд, писа "Телеграф".

Не само тя е избрала екзотичната дестинация. Попфолк изпълнителят Галин също замина за Тайланд. Той публикува кадри от разходка с лодка около островите Пхипхи, като загадъчно написа, че се намира „някъде“, за да избегне излишно внимание. Въпреки това феновете му бързо разпознаха района по характерните лодки и шапката му, които издават, че става дума за местност близо до Пукет – живописна група острови, известни в целия свят.

Към почиващите в Тайланд се присъедини и Венета Кръстева – носителка на множество титли и организаторка на конкурса „Мис Свят България“. Тя е на остров Пукет заедно със сина си. Венета, която често наричат шефката на миските, се престраши да се доближи до местни слонове. Животните проявили изключително добро отношение към нея, а тя ги спечелила с кошница плодове. Една от слониците дори позволила на детето да я поязди.

В Тайланд пристигна и българският двойник на Силвестър Сталоун и каскадьор на холивудската звезда – Стефан Чаповски. Поводът за пътуването му е бил почит към мястото, където е сниман легендарният филм „Mortal Kombat“ от 1995 г., след кончината на актьора Кари-Хироюки Тагава, изиграл основния злодей. Чаповски се снима в древния храм Ват Махатат в Аютая – локация, добре позната на феновете на киното.

Докато част от родните знаменитости избраха Тайланд, други се отправиха към Малдивите. Певицата Габриел сподели артистични кадри от островите, където използва изсъхнало дърво като реквизит за фотосесия. Тя разказва, че мечтае да посети Малдивите още от 13-годишна възраст.

Пътуванията продължават и отвъд океана. Атижа, която стана популярна покрай участието си в „Биг Брадър“, първо прекара време в Тенерифе заедно с Петър, с когото имаха връзка след риалити формата. След това тя замина за САЩ, където показа как се къпе в Атлантическия океан край Форт Лодърдейл, а по-късно се отправи към Маями. Там се разхожда в компанията на свои близки приятели – гримьора Цецо Андреев и фризьора Ивайло Колев.