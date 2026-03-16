Софиянка твърди: Отвлякоха ме в космическа лаборатория! Вижте шокиращия разказ

Отвлечена от извънземни и отведена в странна космическа лаборатория. Това твърди да е преживяла жена от София, която разказва за необяснимо пътуване, оставило у нея усещането, че е била част от мистериозен експеримент извън пределите на Земята. Галя твърди, че е отведена на място, което описва като лаборатория на космически кораб. Разказът й звучи като научна фантастика, но за самата нея преживяното е напълно реално, пише "България Днес".

„Беше толкова ясно и истинско, че мога да си спомня всяка подробност. Намирах се в нещо като огромна лаборатория. Представете си космически кораб. Всичко беше затворено, стерилно, без прозорци. Виждах хора, които се движат около мен. Аз вървях сред тях, но не познавах никого. Беше странно, сякаш всички знаеха защо са там, а аз просто се движех между тях", споделя 43-годишната жена.

Галя, която живее в столицата със съпруга си Момчил вече близо 30 години, разказва, че преживяването започнало като сън. Но с времето започнала да вярва, че това не е било обикновено нощно видение, а реален контакт. Докато се движела из това необичайно място, Галя става свидетел на сцена, която и до днес не може да обясни.

„Докато вървях, изведнъж видях нещо, което никога няма да забравя. От нещо като вода или течност се появи огромна змия, наистина огромна. Излезе бавно, сякаш от друг свят, и в следващия момент хвана един човек и го погълна. Видях го ясно. Най-странното е, че не изпитах ужас. Не изпаднах в паника. По-скоро се почувствах леко развълнувана, сякаш наблюдавам нещо, което трябва да се случи“, допълва софиянката. Малко по-късно в космическата лаборатория Галя вижда позната жена.

Точно в този момент, по думите й, чува глас, който я пита откъде познава тази свещена дама". Според Галя това е моментът, в който нещата рязко се променили. "Обяснявам си го така, че наистина са ме взели горе за нещо като лабораторно изследване. Но заради тази жена, която има пряк контакт с тях, са ме върнали обратно“, обяснява Галя. След преживяното Галя и съпругът й Момчил започват да обръщат внимание на явления, които преди смятали за случайни. Семейството е убедено, че светът, в който живеем, не е населен само от хора.

"Убедени сме, че в този свят живеем заедно с духове и извънземни. Просто не всеки може да ги види. Някои хора са по-отворени за това, други изобщо не го допускат“, категорична е жената. Двамата с мъжа й твърдят, че почти всяка вечер наблюдават от балкона си необяснимо явление в небето над София. Над Националния дворец на културата редовно се появявала неподвижна светеща точка. "От балкона ни се вижда една светеща точка. Стои абсолютно неподвижно. Понякога е червена, друг път синя, после - жълта, сменя цветовете си. Виждаме я вечер, а понякога и рано сутрин. Това не е самолет и не е звезда, защото остава на едно и също място“, разкрива столичанката и допълва:

"Хората мълчат. Мълчат, защото ги е срам или защото ги е страх, че ще ги помислят за луди. Но истината е, че около нас се случват неща, които не разбираме. Ако повече хора си отворят съзнанието, или както някои казват третото око, може би ще станем по-добри и ще видим света такъв, какъвто наистина е."