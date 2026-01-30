ЖЕСТОК СКАНДАЛ: Брадърката Анджела прелъсти мъжа на съседка (СНИМКИ)

Последни
"Писах му от фейк профил, пращаше ми голи снимки, разлепих чатовете във входа за отплата", разкри сензационно пред "България Днес" еротичната моделка 

В съседски скандал с женска доза отмъщение се замеси провокативната онлифенсърка Анджела Ташева. След системен тормоз, причинен й от комшийка, сексбомбата взе нещата в свои ръце с възмездие, което дълго ще се помни.

Сагата започва преди около година, когато красавицата все още е под наем в стария си апартамент. Живущите я приемат радушно с изключение на една дама, която откровено ненавижда Анджи.

"Вероятно изпитваше неприязън заради професията ми. Явно се притесняваше, че мъжът й може да ме хареса и да кривне нещо. Сравнително по-възрастна е от мен, не се поддържаше много и може би затова таеше такава злоба", изрази предположение пред "България Днес" еротичната моделка, която въобще не е далеч от истината.

Ташева винаги е в епицентъра на събитията

"Съседката постоянно ходеше да се оплаква на хазяина, че правя партита и е много шумно. И това, докато ме няма и съм във Варна. Бях принудена да пускам локация на наемодателя, за да се защитя. Организираше събирания на входа, на които не бях поканена. На тях ме е обиждала пред всички, използвайки много грозни епитети от сорта, че съм лека жена. Проблемите ескалираха напълно след участието ми в "Биг брадър 2024", защото започнах да й се набивам на очи. Настрои всички срещу мен с лъжи - без да има причина", спомня си риалити звездата.

Приятелка на брюнетката (онлифенсърката Даниела Багдасарян) й помага в подготовката

Напрежението довежда хубавицата до крайното решение да напусне жилището, но не и преди да сервира гореща отплата.

"Моята най-добра приятелка, която също е онлифенс модел, ми даде идеята да направим фалшив профил, в който да пишем на мъжа на въпросната комшийка. Той ни се върза веднага и започна да ни изпраща много нецензурни свои снимки, което доказва що за човек е всъщност. Искахме да докажем на всички, че проблемът е личностен и не става въпрос за нарушаване на реда, а просто за една ревнива жена. Когато си нещастен с половинката си, няма как да си пълноценен човек", убедена е инфлуенсърката с близо 90 хиляди последователи в инстаграм.

Плакатa закача на стената във входа - за радост на всички обитатели

Онлифенсърките принтират чатовете с прелюбодееца, залепят листовете един за друг, създавайки огромно платно. Него закачват като постер във входа - за удоволствие на всички обитатели. Останалите копия оставят като подарък пред вратата на комшийката с листче 18+, закриващо снимките с половото достойнство на любимия й.

18+ снимката цензурират с листче

Ташева в ръце с пикантния постер

"Беше ми пращал много голо съдържание, което спестих на комшиите. Бяха изумени от видяното. Самите те също са имали проблеми с въпросното семейство борсуци. Доста собственици дойдоха на вратата ми да се извинят и да видят чатовете, преди да ги разлепя", призна още Ташева.

Подаръка оставят пред вратата на живущата

Интересна е и реакцията на рогоноската, която не е особено изненадана.

"Нищо не направи! Оставих кутията и по-късно чух викове от долния етаж. Най-вероятно се е накрещяла и й е минало. Беше махнала снимките от входа - най-вероятно, за да не ги види някой, но вече беше късно. Очевидно е, че хубостникът й има навика да я мами, най-вероятно го е правил преди това. Не само че не се разделиха, а на другия ден вече бяха на почивка заедно. В тази връзка явно си е рутина той да й изневерява", на мнение е изкусителката.

Изкусителката винаги отвръща на удара

Възмездието определено носи удовлетворение на огнената брюнетка с една от най-многобройните онлифенс армии у нас.

"Почувствах се добре, защото, когато ми навредят - не мога да оставя нещата така. Няма да направя нещо лошо на отсрещния, но със сигурност ще му покажа, че не може да си прави майтап с мен. Не си мълча, това е най-характерната черта за зодията ми. Водолеите сме емоционални и прекрачат ли границите ни - можем да станем тотално различни хора. Прекалено сме крайни", откровена е Анджела, която се изявява и като рапърка.

Анджи никога не си мълчи

И наистина Ташева е от хората бойци - с ясни позиции и силна индивидуалност. Самата тя често е мишена за злите езици - готови да я разкъсат на парчета. Това не й пречи, а напротив - мотивира я да е все по-откровена:

"Всички мъже са лесна плячка. Те са най-елементарните същества на планетата! После всеки се чуди защо има толкова много момичета, които ги въртят на малкия си пръст", категорична е Анджела, която се определя като бисексуална

