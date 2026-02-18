Живот като филм: Личната драма и победата на Виктор в "Капките"

Новото откритие на започналия в понеделник вечер нов сезон на „Като две капки вода“ е Виктор Тодоров, който е бил изоставен от майка си веднага след раждането. Той грабна първото място още в старта на риалитито с изпълнението си на песента „Purple Rain“ в образа на Prince.

Виктор се прочу като победител в миналия сезон на „Пееш или лъжеш“. Там той беше финалист и направи дует с Владо Зомбори, който трябваше да познава кои участници могат да пеят. Любопитно е, че тогава в панела беше и съпругата на Зомбори – Весела Бабинова, която първоначално смяташе, че Виктор не може да пее, а сега двамата се конкурират в „Капките“.

След победата си в „Като две капки вода“ Виктор дари наградата от 1000 евро за изграждането на комплекс за деца от семеен тип, защото самият той израства в домове за сираци. Личната история на певеца е изпълнена с трудности – той е оставен от майка си при раждането и няма информация за биологичния си баща, освен че е от Зимбабве. Преминава през домове във Варна, село Победа, Ямболско, и Пловдив, където среща г-жа Рашкова, която му отваря пътя към музиката. Завършва музикално училище и учи пиано и виолончело.

Преживява расова агресия и нападения от скинари, но това го прави по-силен. По-късно заживява при дядо си в Ямбол, започва да танцува и да пее. Среща любовта на живота си – Вирджиния, с която имат дъщеря. Заедно с половинката си Виктор създава авторската образователна платформа „Запей и запомни“, която помага на деца да учат уроците си чрез песен. Формулата „пусни, запей и запомни“ помага за усвояването на учебния материал от предучилищна подготовка и от първи до трети клас.

Екипът на „България Днес“ установи, че партньорката на Виктор участва и в един от епизодите на „Съдби на кръстопът“, където играе ученичка, забъркана в скандална връзка с учителя си.