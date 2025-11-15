Жоро Шопа от „Игрите“ заби златно момиче – бивша на Дарин Ангелов (Снимки)

България има нова светска двойка!

Звездата от седмия сезон на „Игри на волята“ Жоро Шопа успя да свали едно от най-чаровните бивши златни момичета - Невяна Владинова.

Двамата са заедно от известно време, но едва отскоро не крият връзката си. Нещо повече, вицепрезидентът на федерацията по художествена гимнастика бе плътно до новия си любим на рождения му ден Той бе преди няколко дни, а Георги Стойчев празнува в известно заведение. Невяна бе неотлъчно до любимия. Точно преди да духне свещите на тортата си Шопа нежно й подаде ръка, за да застане до него.

Преди това двамата бяха заедно и в Бургас Там пробягаха 10 км в състезанието „Бургас Рън“. След него гордо се снимаха с медалите си за успешно завършване на трасето.

Спортът свързва риалити звездата и златното момиче на България. Стойчев е бивш състезател по кану-каяк Той е републикански шампион В момента се занимава професионално с градинарство. Един от най-запомнящите се участници в седмия сезон на „Игри на волята“ напусна предаването по медицински причини.

Има дъщеря от предишна своя връзка. Момиченцето страда от рядка болест СМА - спинална мускулна атрофия. Георги и жена му разбират за диагнозата в ранна възраст - когато дъщеря им е само на година и четири месеца, и това се оказва много важно за това детето да проходи. Процедурите за лечението й струва десетки хиляди евро. За щастие дъщерята на Георги успява да проходи. След това Георги и половинката му се разделят.

Невяна от своя страна дълго време бе спрягана за гадже на актьора Дарин Ангелов. Гимнастичката в нито един момент не коментира тези информации, тъй като държи личния си живот далеч от светлините на прожекторите. В началото на годината обаче актьорът отрече да имат връзка. Той обяви, че сърцето му е свободно за нова любов. Дали Ангелов я е намерил, все още не е ясно, но Владинова вече има нов мъж до себе си.