Златка пред ГДБОП: Карен не печели от черно тото! Има ТАЙНА програма за залози

„С Карен използваме специален софтуер, който открива сгрешени коефициенти в различни спортове.“

Това признание направи Златка Райкова пред разследващите от ГДБОП по време на разпита след ареста на съпруга ѝ Карен Хачатрян, обвинен, че стои зад мрежа за незаконни онлайн залози и черно тото, пише Intrigi.bg.

По думите ѝ именно тази програма е донесла на Карен огромни печалби, а според източници от разследването става дума за софтуер, засичащ грешки в коефициентите, който позволява да се правят почти сигурни удари в различни спортове.

„Според запознати той печели колосални суми от черно тото и незаконни залози“, твърдят източници, близки до двойката.

Арестът на Карен дойде след няколкомесечно наблюдение от страна на ГДБОП. При акцията са иззети компютри и телефони, в които се смята, че се крият следите на софтуера и финансовите трансакции. Не е изключено в близките дни прокуратурата да поиска повдигане на обвинение за участие в организирана престъпна група.

За Златка това е първият път, в който името ѝ официално се споменава в подобен скандал. От бляскавите корици и екзотичните почивки до полицейските разпити – преходът е повече от драматичен. В близкия ѝ кръг твърдят, че тя е шокирана от случилото се, но не може да отрече, че е знаела за „печелившите“ залози на Карен.

Според разследващите, печалбите от незаконните операции достигали шестцифрени суми месечно, а схемата се разпростирала и извън България. Сега предстои да се разбере дали „златният софтуер“ няма да се превърне в основното доказателство срещу Хачатрян – и в новата горчива страница от живота на Златка Райкова.