Златка пред ГДБОП: Карен не печели от черно тото! Има ТАЙНА програма за залози

С Карен използваме специален софтуер, който открива сгрешени коефициенти в различни спортове.

Това признание направи Златка Райкова пред разследващите от ГДБОП по време на разпита след ареста на съпруга ѝ Карен Хачатрян, обвинен, че стои зад мрежа за незаконни онлайн залози и черно тото, пише Intrigi.bg.

По думите ѝ именно тази програма е донесла на Карен огромни печалби, а според източници от разследването става дума за софтуер, засичащ грешки в коефициентите, който позволява да се правят почти сигурни удари в различни спортове.

„Според запознати той печели колосални суми от черно тото и незаконни залози“, твърдят източници, близки до двойката.

Арестът на Карен дойде след няколкомесечно наблюдение от страна на ГДБОП. При акцията са иззети компютри и телефони, в които се смята, че се крият следите на софтуера и финансовите трансакции. Не е изключено в близките дни прокуратурата да поиска повдигане на обвинение за участие в организирана престъпна група.

За Златка това е първият път, в който името ѝ официално се споменава в подобен скандал. От бляскавите корици и екзотичните почивки до полицейските разпити – преходът е повече от драматичен. В близкия ѝ кръг твърдят, че тя е шокирана от случилото се, но не може да отрече, че е знаела за „печелившите“ залози на Карен.

Според разследващите, печалбите от незаконните операции достигали шестцифрени суми месечно, а схемата се разпростирала и извън България. Сега предстои да се разбере дали „златният софтуер“ няма да се превърне в основното доказателство срещу Хачатрян – и в новата горчива страница от живота на Златка Райкова.

5 Коментара

Даниел

преди 2 часа

Карен печели точно от черно тото,тази курва да не се прави на луда.И двамата са си лика прилика

Лили

преди 2 часа

На тази курва точно така и се полага,защото само демонстриране как живеят къде ли ни ходят по целия свят.Така се изкарват пари от работа или от поне на пари

Нина

преди 2 часа

в момента русата курва е пуснала да продава кубчето Мерцедес ,този мръсник е затънал от всякъде и пари има да дава на много хора в Бг и по света

Цецо

преди 1 час

След голямата показаност идва и удара.Но тези двамата точно това заслужават

Въх

преди 28 минути

Злати, трябва ли да мязаш пак на разгонена, много добре изглеждаш, ама не може ли да се държите като гаджета. Като мила, добра жена на мъжа си. Като Яна на Петко. Като Надя на Коцето. Че ти си мъжа във връзката е ясно и човека с парата. Карен е гол и бос, тук пак красиво е излязал, Марлон Брандо. Под чехъл пак, пък ти си доминанта. Застани като жена на мъжа си, а не като строга господарка, или приятелка на бедняк, изтупан та свети. Не е нужно да показваш сексапил толкова много и постоянно. Вече си женена.

