Зрителите ликуват: Зейнеб окончателно изхвърча от „Преди обед”

Зейнеб Маджурова окончателно е изхвърчала от „Преди обед” за новия тв сезон, научи „Уикенд”. Шоуто на Би Ти Ви се завръща на екран след месец и половина ваканция. От понеделник, 1 септември, то вече официално няма да е с четирима водещи, а само с трима. Това са Петър Дочев, Оля Малинова и Франциска Йорданова. Зейнеб ще се бори за рубрика, но може и да не я получи.

„Преди обед” практически са раздели със Зейнеб още преди края на миналия тв сезон, но въпросът за бъдещето на туркинята в предаването е висял над екипа през цялото лято. Както „Уикенд” писа, тя се е оплаквала, че не й се ходи на работа всеки божи делничен ден. Това за нея било твърде изморително и мъжът й мрънкал, че децата са с детегледачка, докато майка им се показва по телевизията. Многодетната родителка условие: или да остане единствена водеща в шоуто, или си тръгва. В крайна сметка, както зрителите забелязаха, си е тръгнала около месец преди старта на лятната отпуска. Досега никой не е споделил, че му е липсвала.

Въпреки това продуцентът Георги Тошев я покани за лятната реклама на предаването. Туркинята е имала шанс да остане на екран и за предстоящия тв сезон, но е поставила такива условия, че се наложило да си тръгне. Понеже шоуто й отнемало много време, искала или космическа заплата, каквато телевизията не е склонна да й даде, или да я оставят да работи само с Петър Дочев, без Оля и Франциска. Това не е приемлив вариант, защото Зейнеб е водещата, която събира най-много негативи от зрителите. Много хора пишат на официалните страници на предаването в социалните мрежи, че само заради нея отказват да гледат Би Ти Ви преди 12 часа на обяд.

Така че „Преди обед” вече окончателно ще върви само с Петър, Оля и Франциска. Зейнеб, както „Уикенд” писа, все още има шанс за собствена рубрика, стига да предложи нещо достатъчно интересно, което да се излъчва веднъж или два пъти седмично. Досега такава идея не е предложена, твърдят хора от телевизията.

Предаването се завръща на екран с идеята през новия сезон да заложи основно на историите на интересни и вдъхновяващи хора, вместо на кухи инфлуенсъри и риалити звезди, както в последните години. Това обеща Жоро Тошев още в края на предишния му сезон. Дали ще успее да спази обещанието си? При положение, че в телевизията текат риалитита като „Ергенът”, едва ли. Дори и да не иска, Тошев най-вероятно ще трябва да предвиди поне от време на време рубрики, в които тези риалитита да се коментират с цел реклама на продукцията на Би Ти Ви. Говори се, че миналата пролет коментарните студиа, посветени на „Ергенът”, рязко са вдигнали рейтинга на „Преди обед” и за първи път от доста време предаването е било по-гледано от конкурентите си „На кафе” по Нова телевизия.

Маджурова обеща да се върне: Не казвам „сбогом”, а „до нови срещи”!

Малко преди завръщането на „Преди обед” в ефир за нов сезон, Зейнеб официално обяви, че повече няма да бъде негова водеща. Това стана миналата сряда. Ето какво написа Маджурова в социалните мрежи:

„През месец май взех решението да се разделя с „Преди обед”. За мен беше твърде голямо предизвикателство да съчетавам семейните си ангажименти с динамиката на ежедневния ефир, а в тази една година отново си припомних, че най-важното място за мен е това до децата ми.

Телевизията остава мой професионален приоритет, но вярвам, че всяко решение трябва да се взема с мисъл за правилния момент. Дали беше правилният момент миналата есен да се върна на екран – не съвсем. Винаги съм смятала да го направя, когато децата започнат детска градина, но изкушението беше голямо, когато дойде покана от продуцентите. На които бих искала да благодаря за доверието и разбирането, което проявиха. Вярвам, че ни чакат още много професионални срещи.

Затова – тази есен няма да бъда част от предаването. Разделих се с „Преди обед”, но не и с Би Ти Ви. Така че не казвам „сбогом”, а само „до нови срещи”!”.

Маджурова завърши текста с любимото изречение, с което Слави Трифонов навремето приключваше всяко свое предаване и дори има книга със същото заглавие: „За мен беше чест!”.

„Уикенд” припомня, че Зейнеб роди близначките си в края на лятото на 2022г. За тяхната поява беше съобщено на 15 септември – дни след събитието. По закон всяка майка има право най-много на 3 години отпуск по майчинство – през първата година всеки месец получава финансово обезщетение, равно на процент от заплатата й, през втората й се заплаща фиксирана сума, а третата е неплатен отпуск. Ако иска да остане с децата си и след края на третата година, тя по закон би трябвало да напусне работа, защото отпускът по майчинство просто приключва.

От раждането на близначките на Зейнеб вече са изтекли 3 години и тя би трябвало да напусне телевизията, ако не работи там. В този смисъл не е ясно по какъв начин остава обвързана в Би Ти Ви. Ако е била на трудов договор и не работи, той трябва да бъде прекратен. Явно за нея правилата не са същите като за останалите работещи в държавата ни.