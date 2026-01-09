Звезда от Хелс Китчън пребита от гаджето си (СНИМКИ)

Шокиращ край като гръм от ясно небе беляза една най-обичаните двойки у нас. Доскорошните годеници и участници в "Хелс китчън" - Патрицио Бордиджони и Цвети Миленова, се разделиха по особено жесток и болезнен начин.

Скандалната "сага", достойна за латиносапунка с лек балкански привкус, започва с видео, качено от младата жена в социалните мрежи. На него, видимо разстроена, Цвети разказва за промяната, настъпила у Патрицио след продажбата на италианския му ресторант. Катарзис, обрекъл съвместния им живот на истински ад.

"Стана пълен алкохолик и наркоман, който не спира да тормози мен и моите приятели. Нонстоп качва тъпотии и не само - непрекъснато ме обижда навсякъде, където и да отидем", разкрива с пресипнал от сълзи глас във видеото Цвети.

Миленова е на ръба на силите си

Но признанията не спират дотук. По думи на Миленова зависимостите тласкат партньора й към грозни прояви и дори - физическо посегателство. Последното се случва само преди дни, когато кулинарката била на гости при познати.

"Напи се и дойде в къщата на приятелите ми, без да казва на никого. Аз бях отишла до магазина. Обадиха ми се, че е пристигнал и пита къде съм. Като се върнах, започна да ме налага с шамари, да ме бута и бие пред входа", сподели още със страх от преживяното Миленова.

Шокиран от насилието, близък на девойката й се притичва на помощ, но Бордиджони се нахвърля и на него, сътворявайки същинско меле. Кошмарът продължил и на следващия ден, когато Цвети била принудена да помоли бащата на побойника за помощ.

Готвачката си вади медицинско след побоя

За да докаже правотата си, потърпевшата си издава и медицинско удостоверение, което установява оток в лявата половина на лицето и болки в областта на пояса.

"Патрицио ми взе кучето. Не иска да ми го даде, а той много го тормози. Постоянно го бие, ако пишка някъде, където не трябва. Връзва го за прозорците. Помогнете ми", примоли се на феновете с разтреперан от плач глас участничката. Поредното разкритие предизвика бурни реакции и закана за съдебни мерки срещу насилника.

Не такава обаче е гледната точка на италианеца. Според него раздялата им е провокирана от множеството изневери на Миленова, които го раняват до болка. Във въпросната вечер, когато й посегнал, тя трябвало да е с приятелки, а на сбирката имало мъже.

"Направо съм учуден. Не съм очаквал такова нещо. Тя е една миличка и сладка, а е като всички други - гадни. Нямам думи", завява разочаровано кулинарят в поредица от видеа по темата.

Той предоставя на аудиторията си и чат с близка на бившата му:

"Брат ти ми каза, че Цвети ми изневерява от три месеца, а ти не ми каза нищо, Каси", пише разярено рогоносецът.

В отговор жената му отвръща: "Нищо не знам. Имам дете и семейство и си гледам себе си. Не можеш да ме унижаваш публично, защото жена ти ти изневерява. Нито съм я карала, нито съм й помагала. Не е моя работа".

Италианецът изхвърля нещата на бившата си в чували за боклук пред вратата

Огорчен до болка, мъжът събира вещите на бившата, изхвърляйки ги пред вратата в торби за боклук, с финални думи: "За теб Патрицио приключи!".

А колко различно стояха нещата само преди седмица. На крилете на любовта двамата прекараха празниците на романтична почивка в родината на готвача - Италия. Нова година посрещнаха в съседна Турция.

Двойката посрещна Нова година в Турция

"Малко любов, много магия и красиви моменти", написа на 31 декември под техен общ кадър чужденецът.

Историята им стартира преди малко повече от две години. Тогава Цвети участва в "Хелс китчън 5", където се превръща в любимката на шеф Ангелов. Харизмата й не остава незабелязана от Бордиджони, който след като емигрира от Италия, се заселва във Враца - родния град на любимата му. Там развива свой ресторантьорски бизнес. Двамата започват работа заедно и малко по малко искрата пламва. В началото на 2024 г. Миленова официално разкрива връзката им в социалките, заявявайки смело, че е намерила сродната си душа.

Бордиджони предложи брак на красавицата в кулинарното риалити

По-късно италианецът се записва за седми сезон на готварското предаване, където най-тържествено предлага брак на любимата си в ефир. Така двойката завинаги печели сърцата на зрителите. Последват много приключения, почивки и месеци, изпълнени с безгранична любов. "Кухнята на ада" обаче бързо възпламенява реалността, изпепелявайки всичко по пътя си.

След скандалните разкрития Цвети получи множество подкрепа от някои от най-култовите участници във формата.

Симона Манолова

Галин Иванов

"С теб сме, бъди силна", заявиха почти единогласно чаровната Симона Манолова и Галин Иванов - звезди от шести сезон на "Хелс китчън".

Радослав Илиев

"Това не е нормално, да посягаш на момиче, смешник такъв! Какъв мъж си, бе? Ела посегни на мен", упрекна остро Патрицио съотборникът му Радослав Илиев.

И така, с много драма и сълзи, се сбогуваме с една искрена българо-италианска любов, започнала като красива приказка с неочаквано болезнен край.

Скандали тегнат като

прокоба над "Кухнята на ада"

Купища скандали тегнат като прокоба над знаменитата "Кухня на ада". От началото на излъчването на формата у нас през 2018 г. редица участници се замесиха в люти сплетни.

Шеф Станислав Иванов също бе обвинен в домашно насилие

Най-прясната от тях е от края на ноември, когато победителят от пети сезон - шеф Станислав Иванов, бе обвинен в побой над жена си. Според информация в мрежата готвачът бил арестуван посред нощ след свада между него й съпругата му Божидара. По-късно двамата дадоха интервю, в което опровергаха слуховете, но потвърдиха, че се развеждат.

Светлана Василева също внесе смут по време на участието си в предаването, оповестявайки, че се развежда с досегашния си партньор и баща на четирите им деца - Христиан. Скандалите между тях ескалираха именно след риалитито, в което Гущеров твърди, че е намърдал бившата си.

Но това не е всичко. В миналото издание на "Хелс китчън" други две знаменитости едва не се хванаха за косите. Това бяха плеймейтката Златка Димитрова и дизайнерката Мегз, които през цялото време точеха зъби помежду си. След победата на Злати тя сподели мнение, че съотборничката й няма успехи нито в живота, нито на кулинарната арена.