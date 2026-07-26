Звездата от „На кафе” и новия сезон на „Черешката” Елизабет Методиева: Вече не броя годините, в които съм сама https://hotarena.net/laifstail/zvezdata-ot-na-kafe-i-noviya-sezon-na-chereshkata-elizabet-metodieva-veche-ne-broya-godinite-v-koito-sam-sama HotArena.net

Елизабет Методиева е трупала журналистически опит в много медии, но повечето българи я познават най-вече от рубриката й в предаването „На кафе”. Миналата седмица тя изгря и в предаването на шеф Манчев „Черешката на тортата”, където показа завиден кулинарен талант и успя да сготви виртуозно дори гозба от телешки тестиси.

Свързахме с 37-годишната красавица и я разпитахме подробно за телевизионните й занимания, но и за работата й в семейния й ресторант в Перник. От откровенията й научихме и за болката й от загубата на баща й, и подробности за неприятния уличен инцидент, заради който сега е с цели 5 шева на брадичката си, навехнат пръст и хематом на коляното. Ето какво разкри красавицата в интервю за "Уикенд".

- Елизабет, сдобихте се с няколко шева на брадата след падане. Как стана?

- Инцидентът беше много нелеп и стана за секунди. На 12 юли с майка ми се прибрахме към 19 часа от Хисаря, където бяхме за кратка почивка. С нас бяха и двете ни кученца. Мама взе чихуахуато, а аз другото - френски булдог. На отсрещния тротоар видях два питбула, които си стояха съвсем спокойно. Булдогът ми обаче явно се изплаши при вида им и се опита да избяга, при което каишката му се изплъзна от ръцете ми. Стреснах се и съвсем инстинктивно се опитах да я хвана. Вследствие на това краката ми се преплетоха и паднах жестоко по лице на тротоара. Първоначално си мислех, че съм си счупила зъбите и челюстта, но за мое щастие, се оказа, че нищо такова не се е случило. Отървах се с 5 шева на брадичката. И на едната ми ръка малкото пръстче е силно навехнато, а на коляното имам хематомче. Шевовете на брадичката са доста сериозни, но изобщо не ме притесняват. Приемам ги като знак от съдбата, че е било време да забавя малко темпото, да поема глътка въздух.

- Кога ще ви махнат конците?

- В петък, 17 юли, трябваше да ми ги махнат, но докторът реши да поотложи, та да заздравее по-добре раната. Надявам се след седмица всичко да е наред. Ръката и коляното вече са почти излекувани. За първи път съм в болничен толкова дълго и нямам търпение да се върна на работа. Никога преди не съм стояла цяла седмица вкъщи. Кофти ми е, че не успях да завърша сезона в „На кафе”.

- Други травми и сакатлъци имала ли сте през живота си?

- Не. Като дете съм била много кротка. Нашите дори са ми разказвали, че където и да са ме оставели, след часове са ме намирали отново там. През 2023 г. преживях тежка катастрофа, но се отървах без големи травми. Минах на зелен светофар и две момчета, които си правеха гонка, буквално смляха колата ми. Слава богу, аз и спътничката ми - бившата гимнастичка Цвети Стоянова, оцеляхме. И аз, и тя се разминахме само със сътресение.

- След катастрофата страхувахте ли се да шофирате?

- Не. Имам много близък приятел, който работи като ветеринарен лекар. Той дойде при мен след двата дни, в които заради сътресението трябваше да стоя на тъмно и без телефони и компютри, и ми каза, че отиваме в Гигинския манастир. Тръгнахме, но още преди да напуснем Перник, спря колата и поиска аз да седна зад волана, за да ми мине уплахът. И до днес съм му благодарна, защото, ако не се бях качила да карам тогава, може би щеше да ми остане страх.

- Миналата седмица ви гледахме в „Черешката на тортата”. Имахте ли притеснения за представянето си в кулинарния формат?

- Беше голямо приключение и искам да благодаря на целия екип на „Черешката”, че ме поканиха. Умея да готвя добре, но имах притеснения как ще се представя, тъй като пред камерите е по-различно и сложно да се приготвят ястия. След като изгледах предаването, мога да кажа, че съм доволна от това, което показах. Щастлива съм и че в „Черешката на тортата” намерих нови приятели.

- От кого сте се учила да готвите?

- Гледала съм баща ми, светла му памет, който беше шеф готвач в заведението ни в Петрич. Когато той си отиде, почувствах силно влечение към кулинарията. Тогава поисках от готвачка в ресторанта да ме научи на техниките на баща ми.

- Когато от Кутията на шеф Манчев ви се паднаха за готвене телешки бели бъбреци, заявихте, че водещият се гаври с вас...

- Това беше в кръга на шегата. Шеф Манчев разбра, че е майтап и започна да се смее. Приготвих телешките тестиси много добре, което изненада и мен самата. Докато вряха, миришеше ужасно. След това, докато ги белех, миризмата беше убита - може би заради лимона и дафиновия лист, за които ме посъветва шеф Наско Балкански. След като белите бъбреци минаха и през обработка с масло, копър и лук, никой нямаше да разбере какво са, ако не бях казала.

- Често ли помагате в семейния ви ресторант в Перник?

- Напоследък не. Когато баща ми си отиде от този свят, имаше един период, в който всеки ден отивах в ресторанта ни, прибирайки се от работа в София. Помагах и като барман, и като сервитьор, и в кухнята. Бях и чистач, и управител.

- Колко човека работят в ресторанта?

- 10-12 човека. Майка ми, да ми е жива и здрава, всеки ден е с тях. Ресторантът ни нямаше да просъществува 20 години, ако собственикът не беше постоянно там. С мама сме много различни като характери. Тя може да повиши глас на персонала, но бързо й минава. Аз съм се метнала на баща ми. Търпя да ми лазят по нервите, но падне ли ми пердето, ще сложа край на отношенията и няма да има връщане назад. Напоследък персоналът е голям проблема. Идват хора, които плачат, че нямат пари, а на следващия ден не се връщат - работата им била много. Не, не е много. В „Черешката” казах, че самата аз работя на 6 места. Иска ми се младите да разберат, че няма срамен труд и че пари не се изкарват лесно.

- Кои са тези 6 места, на които работите?

- Главен редактор съм на женски сайт, правя подкаста ми „Елизабетско”, имам рубрика в „На кафе” и пиша на хонорар статии за ежедневник. Бях и редактор в предаването на Дани Бачорски „SOS разтребители”, а работя и в ресторанта.

- Готвите ли изненади в „На кафе” и в подкаста ви „Елизабетско”?

- Предстои ми среща с прекрасната ми продуцентка и със сигурност ще обсъдим какви да са изненадите. Искам да надградя рубриката си в „На кафе”. Мисля и за някои нови неща в подкаста. Тези, които искат да го гледат на живо, могат да направят това на 16 август в Морската градина на Бургас.

- Кои са най-големите трудности, с които се сблъсквате в работата си?

- И до днес ми е много тежко да пиша за хора, които са си отишли от този свят. Най-трудна ми е била статията за кончината на Стоянка Мутафова.

- Ще имате ли почивка през лятото?

- Планирала съм такава. С майка ще пътуваме някъде за рождения ми ден, който е на 31 август. Седмица преди това ще отидем и на море за 6-7 дни. Трябва да се презаредя с енергия преди новия сезон на „На кафе” през септември.

- Появи ли се мъж в живота ви?

- Не. Вече дори не броя годините, в които съм сама. Може би са станали 3, но не мога да съм категорична. Появяват се някакви хора, с които излизам на вечеря и водим разговори, но все още не съм срещнала моя човек. Вярвам, че за истинската любов няма възраст. Не бих направила компромиса да бъда с някой просто за да не съм сама или за някаква изгода. Това определено не е за мен.

- Какво ви се иска да промените в себе си?

- Много съм самокритична. Когато има някакъв проблем, търся вината първо в себе си, което не е добре. Това е нещото, което много искам да променя, макар че не знам дали е възможно на 37-годишна възраст. Ще ми се също така да не премислям всичко прекалено много, да бъда една идея по-първична и спонтанна.