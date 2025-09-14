Александър от „Игрите” участвал в „Съдби на кръстопът”

Софтуерният инженер Александър от шоуто „Игри на волята” се оказа стар познайник в Нова телевизия.

„Гладиаторът” от риалитито е имал роля в спряганата за документален сериал поредица „Съдби на кръстопът”. Зрителите го познаха още когато бе излъчена неговата визитка в първия епизод на риалитито. „Имаше проблем с алкохола, щеше да се жени за една красива червенокоска”, спомниха си зрители ролята, която е изпълнявал в „Съдбите”. Не можаха обаче да се сетят дали героят му е успял да пребори алкохолизма си.

Явно Александър отдавна иска да стане известен, щом първо е додпрапал до роля в „Съдби на кръстопът”, а след това се е отдал на зверски тренировки, за да се класира в „Игри на волята”. В актуалния сезон на риалитито той се открои като абсолютен нарцисист – влюбен в себе си и изискващ постоянно възхищение. Дотолкова се е замаял от манията си за величие, че е кръстил на себе си всичките си деца – цели 6 на брой.