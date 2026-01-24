Американец се обясни в ЛЮБОВ на БГ тенисистка

Футболният вратар Марк Хайън изненада Дария Радулова за 23-ия й рожден ден

Любовна изповед към българската тенисистка Дария Радулова направи американец. Става въпрос за нейното гадже Марк Хайън, който е футболен вратар. Повод за словоизлиянието бе рождния ден на нашата хубавица. Той я изненада с вечеря в стилен ресторант.

"Честит 23-ти рожден ден на най-сладкото момиче. Наистина си твърде чиста за този свят. Вдъхновяваш ме всеки ден да продължа да настоявам, да продължа да се стремя да бъда най-добрият. От смяната на училищата, до 6-те месеца дълго разстояние един от друг, след което заедно да прекосяваме страната, до живот на ръба на несигурността", пише Марк в инстаграм.

Марк не крие, че е лудо влюбен в Дария Радулова

"Доверието ти в мен е нещо, за което никога не бих настоявал. Ти си смела и най-работливият човек, когото познавам. Има толкова много неща, които предстоят за нашето бъдеще, най-доброто тепърва предстои. 22 беше забавно, нека направим 23-тата ти година такава, че след това да погледнем назад и да се усмихнем. Обичам те Дария, винаги и завинаги", завършва с посланието футболистът от град Портланд, щата Орегон.

Получава и отговор от своята любима Дария: "Няма друг човек, с когото бих предпочела да прекарам този ден".

Радулова духа свещичка за ЧРД

Радулова скъса шумно с плувеца Антъни Иванов през 2024-та, а година по-късно се залюби с Хайън. До момента изглежда отношенията им се развиват мечтано и дори се заговори, че вече планират сватба. Къдрокоското глези по всевъзможни начини българската хубавица. Води я по скъпи почивки, подарява й стилни армагани, а тя очевидно грее от щастие. Неотдавна българската тенисистка се дипломира в престижен университет в американския щат Вирджиния. Тя завърши специалността "Бизнес мениджмънт".