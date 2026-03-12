"East 17" ще правят песен с Васил Найденов

Световно известната група са решили да направят песен с най-голямата звезда на българската естрада - Васил Найденов. За приятелството между тях се знае от януари тази година, след като световните звезди бяха на концерт у нас, а вечерта след него взеха участие в корпоративно парти. Веднага след изпълнението им на сцена излезе Васко Кеца, който пя заедно с братя Аргирови парчето "Там на завоя".

Кой е това попитал Брайън. Отговорили му, че това е нашият Васил Найденов. "Ще направим парче с него, явно е много талантлив и знае какво е шоу", споделил на присъстващите той. В момента обмислят обща дуетна песен.

"Васко е ваш любимец, вече е и наш", сподели вокалистът на групата и призна, че есента отново ще гостуват у нас с изненадващи нови парчета.