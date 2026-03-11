Жената на Гунди се хвана с моряк

Актрисата Александра Свиленова, която се прочу като жената на Гунди - Лита Маркова във филма за легендата на Левски, се хвана с моряк в Народния театър, пише Телеграф. Това е новата й роля в спектакъла “Малката Англия", чиято премиера е на 15 и 16 април. В едно семейство две сестри порастват под строгия поглед на майка си и според правилата на общност, в която бракът е не въпрос на любов, а на чест, престиж и сигурност.

Появата на един млад моряк разклаща установения ред и поставя на изпитание не само чувствата, но и връзките между най-близките хора. В главните роли на двете сестри се превъплъщават актрисите Александра Свиленова и Кремена Славчева.

До тях на сцената зрителите ще видят Ана Пападопулу, Веселин Мезеклиев, Константин Еленков, Димитър Николов, Ирина Митева, Васил Драганов, Любомир Петкашев. В сценична версия на Диана Добрева, по драматизация на Александьр Секулов, спектакълът разказва чувствена история за неистовия кураж да не позволиш на смъртта да те раздели с онзи, когото си обикнал.