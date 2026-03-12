Милен Русков: Политиците само гледат да откраднат нещо

"Интелектуалците са всъщност едни старомодни тъпаци. Наследници на средновековните монаси, които живеят в епохата на финансовия капитализъм. Егати безполезните дърдорещи тела, безполезни хрантутници! Да се издържат сами!" В това е категоричен писателят Милен Русков, който разсъждава върху добротата и съперничеството в момент на финансова нестабилност като война.

Според Русков в дървената ни посткомунистическа номенклатура на перестройчиците, с провинциалната университетска интелигенция, която още живее в епохата на модернизма, и с евтините старомодни интелектуалци, няма как да се развива държавата.