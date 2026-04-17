Азис гърми по шведска телевизия

Краля на попфолка Азис отново премина границите на родината с хитовете си, пише Телеграф. Васко „взриви" ефира на шведската национална телевизия SVT1, където една от най-хитовите му песни „Сен Тропе" прозвуча по повече от неочакван начин. Парчето изненадващо се появи като фон в предаване за спорт и упражнения.

Най-шокирана обаче остана самата водеща, която не скри изумлението си от неочаквания музикален избор. Камерите уловиха нейната реакция - смесица от недоумение и любопитство, докато екзотичният балкански хит звучеше на фона на упражненията. 

 

Още от Любопитно

