Азис научи немски заради австрийка

Азис се научил да говори немски заради австрийската тв водеща арабела Кисбауер, пише Телеграф.

"Тя е моята любима жена. Всеки ден я гледах по телевизията и си представях, че й давам интервю. Заради нея научих да говоря германски", рече звездата на попфолка. Арабела е водеща на редица предавания в немските и автрийските телевизии, в това число и Евровизия.

Азис е наречен голямата звезда на балканския поп със световна известност. Което се доказва и то отзивите в Централна Европа за филма, където той е нещото, кето впечатлява най-силно немскоезичната пиеса наречена "Пътешествие през истинската България: Евро, народни носии и Азис".