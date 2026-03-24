Азис обиден, предложили му роля на касиер

Тези дни Азис не може да си намери място от обида, научи "България Днес". Костинбродският славей се тръшка публично, че не му давали подходящи роли в киното. А звездният изпълнител мечтае не само да се превъплъти на големия екран в образите на силни и героични мачовци, а е и абсолютно убеден, че самият той е такъв типаж.

"И като се замисля какви роли ми предлагат български режисьори, да плачеш ли, или да се смееш. Как е възможно това лице да не бъде използвано за главни, мъжки роли?!", написа под собствените си фотоси попфолк идолът. "Но на мен ми дават роля на касиер в заведение за бързо хранене”, тръшка се Азис.