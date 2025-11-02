Бабата на Филип Буков се притеснява, че внукът й ще заприлича на Благо Джизъса

Филип Буков може и да е любимец на дамите, но за една жена в живота му той винаги ще си остане малко момче. Тя е не само негова вдъхновителка, но и негласният морален компас в свят, в който славата често подлъгва младите звезди. Артистът е сексимвол и звезда на родната сцена, а баба му внимателно следи славата да не му завърти главата и, не дай Боже, да не заприлича на бившия футболист Благой Георгиев - Джизъса, известен най-вече с креватните си похождения, а не с другите си постижения.

„Дано внучето ми да тръгне по неговия път – с гаджета на смени, разводи и деца от различни жени!”, казвала баба Жана. Макар думите ѝ да звучат като шега, всички знаят, че зад тях се крие истинска грижа и тревога. Филип обаче я слуша със същото уважение, с което преди години я е гледал как му меси баница или му сипва още една порция пълнени чушки, защото „висок мъж без хубава манджа не се право”.

Актьорът твърди, че именно баба му е неговото най-голямо вдъхновение, далеч по-силно от холивудските идоли и червените килими. Тя го е научила, че успехът не се измерва с броя на последователите в инстаграм, а с това колко сърца ще стоплиш - било с добра дума, било с чиния домашна мусака.

Сега, когато внукът на Жана е известен актьор, двамата продължават да са неразделни. Дори повече - тя вече е неговата партньорка в нова, неочаквана сцена: социалните мрежи. Баба Жана се превърна в истинска сензация онлайн - „звезда с тенджера в ръка и престилка”, както я нарича Филип. За нея готвенето е ритуал и начин на свързване с миналото, със семейството и с всички, които някога са седели на масата ѝ. Дори роднините ѝ в Америка признават, че няма по-голямо щастие от това да се прибират и да опитват сармите ѝ.

„Нали знаете, че любовта на мъжа минава през стомаха?! Затова искам Филип да си намери жена, която може да му сготви, не само да му праща селфита!”, надявала се Жана. Тя гледала с лека тревога как гаджетата в живота на известния ѝ внук идват и си отиват като сезоните. „Хубав е, чаровен е, ама дано не стане като оня Джизъса – все влюбен, ама все в различни”, въздишала възрастната дама. Тя искала да внуши на Буков, че истинският мъж не е този, който има много жени, а този, който уважава една.

Артистът твърди, че приема думите ѝ като мъдрост, не като забележка. „Баба ми е най-добрият човек, когото познавам. Тя ме е научила на всичко”, споделя актьорът.

Когато дядото на Буков си отива от този сят, Жана остава сама с най-голямата си мечта- да види Барселона. Именно Филип сбъдва това нейно желание. Завежда я в Испания за 75-ия ѝ рожден ден. „Тогава я видях отново млада – с шапка, усмивка и очи, които светят”, спомня си той. Снимките от пътуването им предизвикваха вълна от положителни реакции.

Днес баба Жана е на път да стане инфлуенсър по свой начин – „инфлуенсър без филтри, но с престилка”, както обича да казва. „Ще ставам звезда, ама без да се правя на кифла”, шегува се тя, а Филип вече е свикнал да е неин оператор, монтажист и пиар агент в едно.