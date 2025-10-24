Биляниш взела пари от колега и се покрила

Певицата Биляниш подвела свой по-млад колега, като му взела пари за дует, а след това се покрила, пише Телеграф. Това твърди потърпевшият - изпълнителят Денмаро, когото някои наричат Малкия Джордан.

Младокът твърди, че е финансирал изцяло планирана тяхна обща песен, като не само е поел всички разходи, но дори й е дал личен хонорар предварително. Сумата била „доста солидна" според думите на Денмаро, но след като получила парите, Биляниш просто офейкала.

И така изобщо не съдействала по никакъв начин за реализацията на дуета им. „Просто се покри. Не отговаряше. Бях оставен абсолютно сам", кълне се Денмаро.