Благо Джизъса показа новия си нос в Дубай

Бившият футболист Благой Георгиев – Джизъса отново е на път.

След кратък престой в Турция, където с актуалната му половинка Мария-Луиза решиха да освежат визиите си с ринопластика, двамата вече се наслаждават на слънцето и лукса в Дубай. Очевидно след операциите двойката не губи време и е решила да комбинира възстановяването с малко екзотичен отдих.

В социалните мрежи Благо и Мария-Луиза гордо демонстрират новите си носове, позирайки на фона на небостъргачи и златни залези в Обединените арабски емирства. Джизъса, известен със слабостта си към лъскавия живот и красивите дами, изглежда повече от доволен от резултата.