Райският газ мина в евро, бум на промоции

Продажбата на незаконния райски газ премина в евро, а сайтове пуснаха промоции свод Нова година, показа проверка на “България Днес“. Диазотният оксид, който е опасен за здравето и живота, особено на подрастващите, се продава без контрол в интернет.

През септември 2024 г. депутатите окончателно забраниха продажбата на райски газ и пълнители с него, както и рекламирането на продуктите. Дотогава забраната беше само за лица под 18 години но народните представители направиха поправки в Закона за здравето и ограничението стана за абсолютно всички.

Това очевидно не е трогнало търговците, тъй като бизнесът с диазотен оксид процъфтява и с влизането на страната ни в еврозоната от 1 януари продуктите се предлагат в евро флакон който стига за пълненето на 70 балона, струва 25 евро, а за поръчката на всеки следващ плащате само 15 евро. Бутилка за пълнене на 85 балона е 30 евро, а за 250 балона трябва да се бръкнете със 70 евро. Пакет с 20 латексови балони е оценен на едно евро, а 100 бройки се продават за 5 евро.

Сред промоциите е да си купите малка машинка за пълнене, 48 капсули и 20 балона, което е оценено на 20.71 евро, като по този начин спестявате 14,06 евро. В сайтовете откриваме още, че 2 малки машинки, 240 капсули и 100 балона са оценени на 87,43 евро, като в този случай купувачът спестява 36,82 евро.

Шокиращо е, че онлайн търговци предлагат доставка до 15 минути, ако сте в София, т.е. райският газ може да пристигне по-бързо от линейка или пица. И освен това работят 7 дни в седмицата и 24 часа в денонощието, сочи още проверка на вестника. Разбира се, на никого в милата ни татковина не му пука за това.