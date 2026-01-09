Последни
Глезят със цветя във ваната Елен Колева

Глезят със цветя във ваната Елен Колева

Актрисата Елен Колева, която повече от година се подвизава в мрежата като Елена Калевска Меркаба, помести тези дни кадри, излезли сякаш от римейк на знаменития филм „Американски прелести“, пише България Днес.

Звездата от „Шивачки“ споделя, че за първи път в живота й се случва да бъде глезена по такъв начин - с алени цветчета, плуващи във ваната! „Това е невероятен сюрприз за всяка жена!“, изрича с развълнуван глас зеленооката красавица.

Бившата „муза“ на писателя Калин Терзийски не издава в коя точка на света се намира хотелът, чийто персонал е подготвил специално за нея такова „холивудско“ посрещане.

„Нямам думи да им благодаря“, добавя на финала на видеото Колева.

