Човекът е своето плацебо! Три прости навика за здравословен живот

Много често срещам хора, на които им е трудно да започнат да спортуват или да имат възможност за някаква физическа активност. Аз ги разбирам, защото, ако си живял дълго време по един и същ начин, си изградил навици, които трудно се променят. Но много често възникването на някакво заболяване провокира тази промяна. Има обаче няколко прости стъпки, които на първо време ще свършат работа. Промяната макар и малка първоначално би била добър стимул да започнат да посещават фитнес или да извършват някаква физическа дейност особено след като започнат да забелязват някаква промяна и в огледалото.

Има няколко най-често допускани грешки в храненето, които могат да се коригират. Първоначално намалете количеството храна, което приемате в едно хранене. По този начин вие редуцирате калорийния прием и влизате в отрицателен калориен баланс спрямо сегашното си метаболитно ниво. По-малкото количество храна, особено въглехидрати, намаля нивото на кръвна захар, което от своя страна води до отделяне на по-малко количество инсулин от панкреаса и подобряване на инсулиновата чувствителност. Инсулинът е най-мощният хормон в човешкото тяло и е свързан с усвояването на хранителните вещества.

Второто нещо, което забелязвам е прекаляването с употребата на сол. Поръчваме си някаква салата примерно със сирене и по навик солим. Храната, която приемаме, в повечето случай има доста повече сол от необходимото. Хубаво е, че ако в салатата присъстват домати, които са богати на калий, неутрализират до някаква степен водната задръжка причинена от натрия в солта. Прекалената водна задръжка причинява повишаване на кръвното налягане, затормозяване работата на сърцето и бъбреците и забавяне обмяната на веществата.

Другото лесно, но много ефективно нещо, е да започнете да пиете чайове вместо вода. Сутрин може да си приготвяте в едно шише примерно смесени зелен чай, детокс, билкови чайове или каквито ви харесват и да пиете през деня. Може да си ги подсладите със стевия, ако желаете. По този начин детоксикирате тялото си и улеснявате обмяната на веществата. Тоест ще подобрите метаболизма си.

Ето как няколко прости и лесно изпълними в ежедневието неща биха били първата крачка към промяна на вашите навици и стимул да започнете да спортувате и преминете постепенно без стрес към по-здравословен начин на живот. Не е необходимо да спазвате крайни диети, за да изглеждате добре. Важно е да си набавяте всички хранителни вещества, но просто намалете количеството храна, ограничете солта и пийте чайове. Още след няколко дни ще се почувствате по-жизнени и ще започнете да виждате промяната в себе, което ще ви подтикне да започнете и по малко да спортувате.

Започнете промяната от днес.

Аз съм Лъчезар Димитров и ако имате нужда от консултация и насоки, може да се свържете с мен ТУК.