CLWD – където денят среща нощта, а идеите оживяват

В сърцето на София отвори врати пространство, което задава нов ритъм на градската култура.

CLWD събира изкуство, бизнес и градски дух, за да превърне всяко събитие в преживяване, което остава в спомените. Дневната конференция може лесно да се трансформира във вечерно парти, изложбата – в нетуъркинг среща, а всяка програма носи свой собствен характер.

С професионално озвучаване, впечатляващ светлинен дизайн и гъвкава структура, имаш свободата да създаваш атмосферата, която искаш – от стилна и минималистична до истинска артистична експлозия. Това е място, което диша с идеите на хората и позволява всяко събитие да остави отпечатък.

През деня пространството приема конференции, уъркшопи и презентации, а щом слънцето залезе, се превръща в сцена за концерти, стендъп, изложби или социални събирания. Гъвкавата му структура гарантира, че всяко преживяване има собствено лице – точно в центъра на града.

С отворена програма за нови партньорства и събития през 2026 г., CLWD е локацията, където креативността и бизнесът се срещат, а всяко събитие оживява по свой начин. Остава ти само едно – да измислиш повода, а мястото вече е ясно.