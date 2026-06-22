Данчо Караджов обиден заради концерт

Легендата на българския рок Йордан Караджов призна, че е изтрил телефонните номера на ръководството на БГ Радио, след като група "Сигнал" не е получила покана за концерта по повод 25-годишнината им, пише България Днес. Той останал дълбоко разочарован от факта, че нито групата, нито самият той са били поканени като гости на събитието.

"Сигнал" е сред първите български групи, които преди четвърт век застават зад идеята за създаването на БГ Радио и публично подкрепят новата тогава медия, но въпреки това музикантите не намират място сред поканените за юбилейния концерт.

Групата вече 5 десетилетия не е прекъсвала своята дейност и не се е разпадала. Малко са формациите в българския рок, които могат да се похвалят с подобна история и постоянство.