Даниел Петканов лекува дископатия с пилатес

От няколко седмици Даниел Петканов ходи на пилатес – гимнастика, която укрепва мускулите и подобрява стойката. Това сподели жена му Александра. Двамата следват инструкциите на професионална треньорка, която им обяснява как точно да изпълняват упраженията. Тъй като са доста високи, манекенката и съпругът й често се изгърбват, а Лудия репорер даже страда от дископатия. Пилатесът обаче много му помогна да се справи с болките в кръста.



Водещият на „България търси талант” е признавал, че дископатията му се появила още преди години. Всички болежки започнали точно заради неправилната му стойка. Той опитвал какво ли не, за да се справи с проблема и продължава да прави всичко възможно, за да подобри състоянието си.



Миналата година Петканов посетил популярна клиника, където му предложили адекватно лечение. То включвало рентгенова снимка, рехабилитация и прием на противовъзпалителни таблетки, ако болката се засили. Съпругата му Александра също се прегледала при специалист профилактично, но при нея не се установили усложнения.

Даниел често се шегува, че е започнал да остарява, затова се е „бъгнал” и не само кръстът го измъчвал, но и разни козметични проблеми се появили. След като прехвърлил 30-те, космите на главата му окапали, а плоският му корем започнал да се превръща в меко шкембе. Заради комплексите си на тема външен вид водещият си присади нова коса в Истанбул, ала резултатите от интервенцията хич не са задоволителни. Преди година Петканов ce изръcи c 1800 eврo и избра турска клиника за процедурата по присаждане на коса. С днeшнa дaтa съществена рaзликa в причecкaтa нa му нямa и тeмeтo му вce тaкa прoзирa пoд рядкoтo му oкocмявaнe. Даниел твърдо, чe e cпaзвaл вcички инcтрукции нa лeкaритe – пиeл пoдхoдящи витaмини, изпoлзвaл cпeциaлeн шaмпoaн и трeтирaл внимaтeлнo дeликaтнaтa зoнa нa глaвaтa cи, нo уви – вcичкo тoвa нe дoвeлo дo нужнитe рeзултaти. Зa cъжaлeниe, водещият нe уcпя дa cбъднe мeчтaтa cи и дa ce види c буйнa гривa кaтo в млaдeжкитe cи гoдини, та ce нaлaгa дa ce зaдoвoлявa c нaличнoтo, писа Уикенд.



Откакто се сдобри с жена си Александра и я отказа да се развежда, Петканов прави всичко възможно да й угоди – ходи с нея на пилатес и ежедневно помпа бицепси във фитнеса. Манекенката често критикува съпруга си, че е развалил формата си, затова той започна усилено да спортува. Доскоро водещият на „България търси талант” бе отпуснал шкембето, но с упоритост и воля резултатите му са все по-добри. Той редовно показва в социалната мрежа как точно тренира и какъв режим следва.



„Дани, надявам се искрено всичко това да го правиш за себе си и да ти носи удоволствие, а не само заради Александра!”, коментират фенове на Лудия репортер. Той пък е категоричен, че до лятото ще изкара „плочки” на корема, за да не излага на плажа половинката си, която е в перфектна форма.