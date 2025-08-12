Мария показа бащата на дъщеря си

Мария Илиева най-сетне показа лицето на любимия си мъж и баща на нейната дъщеря - Александър Междуречки, който е внук на Петър Междуречки, пише България Днес.

Талантливата ни изпълнителка и половинката й се насладиха на красотата на Хайделберг. Илиева качи няколко снимки оттам, а под фотосите написа: „Контрасти в едно цяло. Изгубих се и се намерих в Хайделберг“.

В коментарите пък фенове и приятели не спират да я поздравяват за перфектната форма, в която се намира. Наистина Илиева изглежда по-добре от всякога, а според последователите й причина за това е фактът, че е влюбена и щастлива с половинката си.