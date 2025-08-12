Последни
Популярни
Горещи

Сузанита и майка й викат на “Герена”

https://hotarena.net/lubopitno/suzanita-i-mayka-y-vikat-na-gerena HotArena.net
HotArena.net
868
Сузанита и майка й викат на “Герена”

HotArena.net
868

Страстна привърженичка на „Левски“ се оказа скандалната изпълнителка Сузанита. Щерката на фолклегендата Орхан Мурад бе забелязана да дере гърло за своите любимци от сектор „Б“, където са най-крайните фенове на „сините“. Тя посети мача срещу, „Спартак“ (Вн), спечелен с 2:1.

„За сините... любимите“, споделя Сузанита.

Плътно до нея е и нейната майка - Шенай, която също не крие любовта си към „синия“ клуб“. Припомняме, че Сузанита роди син от спортист - копиехвъргача Марк Славов, но двамата се разделиха, пише България Днес.

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.