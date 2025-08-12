Сузанита и майка й викат на “Герена”

Страстна привърженичка на „Левски“ се оказа скандалната изпълнителка Сузанита. Щерката на фолклегендата Орхан Мурад бе забелязана да дере гърло за своите любимци от сектор „Б“, където са най-крайните фенове на „сините“. Тя посети мача срещу, „Спартак“ (Вн), спечелен с 2:1.

„За сините... любимите“, споделя Сузанита.

Плътно до нея е и нейната майка - Шенай, която също не крие любовта си към „синия“ клуб“. Припомняме, че Сузанита роди син от спортист - копиехвъргача Марк Славов, но двамата се разделиха, пише България Днес.