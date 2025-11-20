Последни
Популярни
Горещи

Давид отваря пекарна със 100-те бона от "Биг брадър"

https://hotarena.net/lubopitno/david-otvarya-pekarna-sas-100-te-bona-ot-big-bradar HotArena.net
HotArena.net
728
Давид отваря пекарна със 100-те бона от "Биг брадър"

HotArena.net
728

Гаджето на големия победител в "Биг брадър" Анастасия, е изчезнала от публичното пространство след финала на риалитито в неделя вечер. Тя категорично отказва да бъде въвлечена в медийния интерес, който от няколко дни прелива около новия победител. Връзката им е от 7 месеца, но отношенията им се развиват стремглаво, пише Ретро.

Насето го чакала пред студиото минути след финала, трепереща от емоции. След това двамата се отправили към столична дискотека, където заедно със съквартирантите празнували до ранни зори. В работата по новата пекарна ще помага и Анастасия.

Именно заради нея Давид се прибира у дома, за да бъдат заедно. Допреди това той живее в Германия, а връзката им от разстояние не е опция. 

Тагове:
Още от Любопитно

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.