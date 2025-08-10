Димо потвърди за Наум Шопов: Да, арестуваха ме след „Черешката”!

Димо Алексиев най-накрая разкри точно какво се е случило във фаталната вечер, в която го хванаха пиян в колата и го арестуваха. Актьорът потвърди информацията, която „Уикенд” разпространи още по Нова година, че са го закопчали след снимки на „Черешката на тортата” при Наум Шопов. Той не каза кой е бил домакинът, но разкри, че вечерята е била в софийския квартал „Княжево”, където живее именно водещият на „Ергенът” заедно с жена си Теа Минкова и дъщеря си Амая.

Дни след ареста на звездата от „Игри на волята”, „Уикенд” разкри пред читателите си, че актьорът всъщност не е шофирал, когато са го хванали пиян в колата. Бил е на снимки в „Черешката” в дома на Наум Шопов. Домакиня във въпросната вечер е била половинката на Наум – Теа, но инфлуенсърът с диплома на медик също е присъствал, само че зад кадър. Двамата с Димо не се обичали още от времето, когато работели заедно в сериала на Нова тв „Откраднат живот”. Говори се, че Наум завиждал на Алексиев, че кариерата му върви и хората го харесват, докато самият той, макар и с много успехи пред камерата и в социалните мрежи, не може да мине за всенароден любимец, а напротив – трудно е да прочетеш позитивен коментар за него. С развитието на вечерта Шопов и Алексиев се скарват. Димо тръгва да си ходи, доста подпийнал, решава да извика такси, но тъй като е студено – ноември – сяда в колата си, вместо да чака на открито. Тогава идва патрулка по сигнал на Наум и актьорът е арестуван.

До момента водещият на „Ергенът” не е коментирал тази информация. Димо също не си е позволявал да посочва директно, че именно Наум Шопов го е натопил, но винаги е казвал, че не е шофирал в момента, в който са го арестували.

Той разкри подробности за фаталната вечер чак на 30 юли, когато получи присъда от година и половина затвор и глоба от 1000 лв. Освен това бе лишен от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 2 години, като трябва да заплати на държавата и 7500 лева – равностойността на автомобила, в който е бил арестуван. Подробностите, които звездата разкри за ареста си, съвпаднаха напълно с информацията на „Уикенд”. Димо потвърди, че е бил на снимки на „Черешката” в „Княжево”, където е домът на Шопов и Теа. Теа имаше участие в последния излъчен до момента сезон на риалитито, сниман именно в късната есен на миналата година. Димо паркирал край популярна Софийска АГ болница, тъй като трафикът бил тежък, а вече закъснявал за снимки. Отишъл до „Княжево” с трамвай. След снимките тръгнал да се прибира, но ключовете му за вкъщи били останали в колата. Не искал да звъни на жена си, за да му отключва, за да не я буди заедно с двете им малки деца. Отишъл до колата, за да си вземе ключовете. „Тогава заваля първият сняг, отключих колата и видях ключа си от вкъщи. Исках да викна такси, започнах да скролвам на телефона, седейки в автомобила си. Видях, че зад мен има патрулка, поискаха ми документите. Попитах ги: „Защо трябва да си давам документите при положение че не се движа?“, но те казаха, че това е проверка. Казаха още, че ще направят тест за алкохол. Аз се съгласих, не видях нищо нередно да седя в колата и да си гледам в телефона”, обяснява Алексиев. Към днешна дата той отбелязва, че ако е отказал съдействие на униформените, към днешна дата нямаше да има никакви проблеми.

В интервю актьорът допълва, че се смята за умишлено натопен и че някой просто иска да го види зад решетките. Кой е този „някой”? Димо не уточнява, но явно има предвид човек от обкръжението си, който във въпросната вечер е знаел точния му маршрут и е насочил полицаите към звездата от „Игри на волята”.

Както „Уикенд” още тогава писа, епизодите с участието на Теа Минкова бяха само с четирима души, вместо с петима, както всички останали във въпросния сезон на „Черешката”. Тя беше домакин на втората вечеря за седмицата. Много зрители по време на излъчването на предаването забелязаха, че има някои несъответствия в кедри от първите две вечери, което издаде, че части от епизодите са били снимани повторно – явно за да скрият, че арестуваният Димо Алексиев е участвал в тях. На третата вечер той вече е бил зад решетките. Във въпросния сезон епизоди с участието на Димо не са излъчвани, а след признанието на актьора, че е участвал в снимките, вече е ясно, че това негово участие е било изрязано при монтажа.